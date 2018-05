Od derby k derby. Holeš se chytil šance

„Určitě teď prožívám nejlepší období v kariéře. Dosud jsem hrál na střídačku první a druhou ligu, což nebylo moc dobrý. Teď hrajeme nahoře o evropské poháry, navíc jsme i ve finále MOL Cupu, což je skvělé," lebedí si 25letý obránce.

Do Jablonce zamířil v létě před sezónou z Hradce Králové. Na hostování s opcí. Jenže poprvé se v lize dostal na hřiště až na konci podzimu právě po nepovedeném derby v Liberci, kde jeho tým dostal výprask 1:4. Od té doby na pravého beka už Nikolu Jankoviče nepustil. Za Severočechy odehrál čtrnáct ligových duelů v řadě.

Na šanci si musel počkat

„Do Jablonce jsem přišel na poslední chvíli a na šanci jsem si musel nejprve počkat. A od prvního utkání jsem ji chytil za pačesy, jak se říká. Každý zápas jsem odvedl standardní výkon, plus teď na jaře přidal gól a asistenci," pochvaluje si Holeš, který gól vstřelil při demolici Jihlavy. Premiérovou asistenci zaznamenal právě v Podještědském derby, když nacentroval přesně na hlavu Martina Doležala.

„Je to super vědět, že máme ve vápně takového zabijáka. Z pozice beka se tak snažím všechno dávat do vápna a trefovat právě Doliho, protože on je v soubojích fakt silný a je schopný se v nich prosadit, což naposledy znovu ukázal. V tom máme velkou výhodu," prozrazuje bývalý reprezentant do jednadvaceti let, jenž doufá, že další góly ještě přidá nebo parťákům připraví.

„Vždy jsem podával dobré výkony, ale nebylo to podložené produktivitou, ta mně scházela, takže doufám, že se mi ještě povede do statistik zapsat," plánuje.

Ať to vyjde alespoň na jedné frontě

Poprvé v kariéře by si mohl zahrát evropské poháry. „Hrozně si to teď užívám. Je to příjemná změna hrát o poháry místo o záchranu, což bylo těžké. Vždy jsme sledovali, jak hráli soupeři a v podstatě každý zápas jsme museli. Byli jsme pod hrozným tlakem. V Jablonci takový není, i když všichni víme, o co nám jde," vypráví Holeš, který nyní s družinou Petra Rady drží čtvrtou příčku.

„Myslím, že máme dobrou výchozí pozici, nemáme ani špatný los. Musíme se snažit vyhrát každý zápas, a to samé i v domácím poháru. Doufám, že alespoň na jedné frontě to vyjde," přeje si rodák z Nového Města na Moravě, který do Hradce přestoupil v patnácti letech z Poličky a debut v nejvyšší soutěži zažil před šesti lety. Od té doby odehrál v první lize 95 zápasů.