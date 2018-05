Český fotbal pláče. Bývalý fotbalista Sparty Pergl si vzal život

Český fotbal zasáhla tragédie. Ve věku čtyřiceti let zemřel Pavel Pergl, když si sám sáhl na život. Pergl, který během kariéry hrál například za pražskou Spartu a získal s ní dva mistrovské tituly, naposledy působil ve Velké Bíteši, klubu z divize D. Informaci o smrti hráče potvrdil Sport.cz sportovní manažer klubu Jiří Míka. „Je to šokující zpráva, bohužel pravdivá," řekl ve středu večer do telefonu.