Snajpr Stanciu drží letenský prapor, Lafata se trefil poprvé od září

Cesta do Evropy je stále otevřená. Fotbalisté pražské Sparty v předehrávce 27. ligového kola porazili Zlín 2:1 a před víkendem se tak posunuli na čtvrtou příčku tabulky. Úvodní gól si po další skvělé exekuci přímého kopu připsal Stanciu, jeho kolega Lafata se pak trefil poprvé od září chybí mu už jen dvě trefy ke zdolání hranice 200 ligových gólů. Ševci zůstávají jen čtyři body nad předposledním Baníkem.

Teď se snažte, když jste v Ostravě vyhořeli! Sparťané už neměli kam ustoupit, pokud chtějí sezónu ještě aspoň trochu zachránit. Začali důrazně, Stanciu ohrozil brankáře hned z prvního útoku. Již ve 4. minutě došlo v šestnáctce Zlína k souboji kapitánů. Jiráček podrazil Šurala, ale rozhodčí Nenadál penaltu nenařídil.

Ševci byli zakřiknutí, na polovinu domácích se prakticky nedostávali. Trest za pasivitu tak musel přijít. Letenští vybojovali těsně před pokutovým územím přímý kop, který je specialitou rumunského experta. A Stanciu nezklamal. Dalším projektilem s plochou dráhou letu těsně nad zdí otevřel skóre a připsal si již šestý gól v české lize.

Domácí však po půlhodině utrpěli také ztrátu. Mladý Drchal, který se po čase vrátil do základní sestavy, po Bijimineho faulu špatně došlápl a utrpěl nejspíš vážné zranění. Nahradit ho tak přišel mazák Lafata. Právě jeho vysunul do šance Stanciu, ale kanonýr už byl příliš blízko brankáři a nestačil ho přehodit.

Další zraněný Frýdek poločas dohrál, ale o přestávce musel zůstat v kabině. Sparta každopádně měla k dobru jen nejistý jednobrankový náskok. O pojistku se postaral nejzkušenější ze zkušených. Střídající Costa naservíroval do vápna ideální přihrávku a Lafata střelou mezi nohy gólmana Dostála poslal míč do sítě. Vyhlášený kanonýr se trefil poprvé od loňského září a v lize se posunul již na 198 zásahů!

Připomněl se i Stanciu, který z dalšího přímého kopu orazítkoval tentokrát břevno. Nebyla by to však současná Sparta, kdyby si zápas nezkomplikovala. A zase ze standardní situace. Zlín ji rozehrál do křídla a spolupráci Jiráčka s Hronkem korunoval na zadní tyči Ekpai. Domácí se začali bát o tři body a při Hronkově ráně zdálky jim pořádně zatrnulo.

Nakonec však Sparta výhru udržela