Baroš tentokrát smutným hrdinou, nedal penaltu. I tak Baník opustil sestupové příčky!

Vzhledem k velké důležitosti zápasu se hrálo v obrovském tempu za maximálního nasazení. A pěkně od podlahy. V soubojích se jiskřilo, přes únosnou mez ale hráči nezašli. Po opatrném začátku zahrozili v 10. minutě hosté. Po rohu to zkoušel patičkou Poznar, Polačka ale nepřekvapil. Vzápětí po úniku Hrubého pálil z hranice šestnáctky Azevedo, trefil ovšem obránce. Domácí se připomněli poprvé až v 16. minutě, za to pořádně. Konaté vnikl po pravé straně do velkého vápna, předložil na zadní tyč Marešovi. Ten však v obrovské šanci nastřelil výtečného Laštůvku.

Do přestávky se mohl gólově prosadit boleslavský Valenta, v hodně zajímavé pozici ale vyslal jen slabou ránu. V 39. minutě měli Moravané obrovskou příležitost jít do vedení. Rada fauloval ve vlastní šestnáctce Šindeláře, sudí Příhoda odpískal pro Baník pokutový kop. K exekuci se postavil Baroš, gólman Polaček ale jeho směr jeho střely vystihl!

Ve druhém poločase se odehrával většinou minuty boj mezi vápny. Výjimkou byla šance Konatého, kterou zlikvidoval Laštůvka. V 77. minutě pak nebezpečně střílel z přímého kopu přes zeď Mareš. I tentokrát byl Laštůvka připravený. Důležitý zápas tak dospěl k bezbrankové remíze.