Jihlava se zvedla a Liberec smetla. Obrovský krok k záchraně, raduje se dvougólový Dvořák

Kabina Jihlavy se U Nisy otřásala, jako by právě vyhrála titul. Vysočina dobyla Liberec 3:1 a díky třem bodům se výrazně přiblížila k vytoužené záchraně mezi elitou. Slovan se sice dostal na konci první půle do vedení gólem Matěje Pulkraba, skóre však po přestávce otočil během čtvrthodiny hostující útočník Pavel Dvořák.

Jak velký krok k záchraně jste udělali?

Podle mě obrovský. Máme ještě tři zápasy do konce a myslím, že jedno vítězství už bude znamenat jistotu. Pro nás je to obrovsky důležitá výhra.

Vypadalo to, jako by do druhého poločasu nastoupila ve srovnání s prvním úplně jiná Jihlava. Co jste změnili?

To nedokážu přesně pojmenovat. Paradoxně asi to nejlepší, co se nám mohlo stát, že jsme dostali gól do poločasu. A druhý poločas jsme do toho šlápli. Najednou jsme sbírali odražené balóny, byli jsme aktivnější, vytvářeli si více příležitostí, když do vápna chodilo více centrů. A vyústily z toho tři branky.

Co vám trenér Martin Svědík o poločase říkal?

Že je to od nás málo. Sami jsme to věděli, že s tohle hrou bychom v Liberci neuspěli a že nám nezbývá nic jiného, než se zvednout a hrát lépe.

Což jste splnili do puntíku. Ostatně jste mohl vstřelit druhý gól už v 66. minutě, kdy vaši střelu gólman Hladký vyrazil. Co byste zpětně udělal jinak?

Měl jsem to hrát z jedničky. Jak jsem si to převzal, gólman byl rychle u mě. Pak už to bylo těžké.

Z pěti posledních zápasů jste dokázali čtyřikrát zareagovat na nepříznivý výsledek. O čem to svědčí?

O nějakém charakteru týmu a jeho síle. Dřív nám tohle nešlo. Nepamatuju si, kdybychom předtím nějaký zápas zremizovali nebo snad dokonce otočili, když jsme prohrávali... Ale když jsme porazili Slavii a vyhráli jsme v Plzni, věděli jsme, že na to máme a že každý může vyhrát s každým. Rozhodně jsme jeli do Liberce vyhrát.