Zbrojovka míří do druhé ligy. Inkasovali jsme z každé střely na bránu, smutní obránce Vraštil

„Dokud existuje aspoň malá naděje, popereme se o ni. Těch zápasů, které jsme prohospodařili, je ovšem už strašně moc. A když padneme i příště v Teplicích, bude bohužel sestup už hotový," uvažoval brněnský stoper Lukáš Vraštil.

Domníval se, že třígólová porážka s Jabloncem je pro jeho tým až příliš krutá. „Výsledek vypadá jednoznačně. Bohužel jsme inkasovali skoro z každé střely, která letěla na naši bránu. Za stavu 0:2 jsme v poločase pořád věřili, že můžeme urvat aspoň remízu. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, avšak třetí branka nás definitivně srazila. Jsme ve strašně blbé situaci, jsem z toho hrozně smutný," svěřil se Vraštil.

Trenér Zbrojovky Roman Pivarník mínil, že si jeho mužstvo počínalo odvážněji než v předchozím duelu na Dukle. „Jenže ty zápasy se opakují jako přes kopírák. Začali jsme s odhodláním a docela dobře, a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl jít Jablonec do vedení. Jenže se poprvé dostal do šestnáctky a skóroval. A pak přišla penalta. I za stavu 0:2 jsme ještě chtěli něco se zápasem udělat, avšak naše bochánky do soupeřovy šestnáctky ke gólu nevedly. Hlavně proto, že Jablonečtí bránili na rozdíl od nás tak, jak se v lize bránit má," přemítal Pivarník.

Naladili se na finále poháru

Severočeši se třígólovou výhrou naladili na středeční finále domácího poháru se Slavií. K jejich triumfu přispěl dvěma góly záložník Jakub Považanec. Jeho povedená trefa na 3:0 z velké dálky definitivně zlomila odpor domácích. „Byla klíčová, protože Brno nás v té době zatlačilo. Prostě jsem zavřel oči a vypálil. A po delší době mně to tam spadlo," liboval si slovenský středopolař. „Chtěli jsme vyhrát a posunout se v ligové tabulce na čtvrté místo. Úkol jsme splnili a odteď už přepneme v hlavách na středeční finále poháru," říkal spokojený Považanec.

Stoper Jablonce Luděk Pernica se netajil, že z Brna odjížděl se smíšenými pocity. „Jsem šťastný, že se mi tady podařilo s Jabloncem uspět. Ale ve Zbrojovce jsem působil a mám ji rád. Jsem zklamaný z toho, jak jaro pokazila," tvrdil Pernica.

Kouč Jablonce Petr Rada už vidí Brňany ve druhé lize. „Mám v Brně spoustu kamarádů. Přeju Zbrojovce, aby se co nejdřív vrátila mezi elitu," uvedl v pozápasovém hodnocení. Prozradil, že ani na okamžik neuvažoval, že by před vyvrcholením MOL Cupu nechal některé hráče odpočívat. „To by se nemuselo vyplatit. Kluci jsou dobře trénovaní, sil mají dost. Proto jsem poslal na hřiště stejnou sestavu jako před týdnem v povedeném derby s Libercem. Využili jsme nepříliš komfortní situace Brna k důležitému vítězství a teď se pokusíme prodat dobrou formu i v pohárovém finále," plánoval Rada.