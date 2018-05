S dvaatřiceti body už snad nesestoupíme, věří po výhře v Karviné kapitán Dukly

Utkání mimo svůj stadión Dukle v této sezóně příliš nejdou, výlety na sever Moravy a do Slezska se jí ale vydařily náramně. Na jaře vyhrála na hřišti Baníku a druhou výhru venku přidala v sobotu Karviné, kde se vítězstvím 3:1 výrazně přiblížila k záchraně. „Byli jsme lepší a udělali jsme důležitý krok. Sice jsem si to ještě přesně nespočítal, ale doufejme, že s dvaatřiceti body už nesestoupíme,“ raduje se Marek Hanousek, kapitán Dukly.

Co rozhodlo? Že jste dali gól jako první a Karviná se musela tlačit dopředu?

Po tom našem gólu jsem si myslel, že jo. Ale na začátku druhého poločasu dali na 1:1 a mohlo to dopadnout jakkoliv. Naštěstí jsme se zase rychle dostali do vedení a přečkali jsme ty jejich dlouhé nákopy. Bylo to hodně soubojové, ale ustáli jsme je a Karvinou jsme do nějakého velkého tlaku v našem vápně nepustili. Pak jsme ještě dali uklidňující gól, takže jsme strašně šťastní a cestu zpátky si asi užijeme.

Byla vaše rychlá odpověď na vyrovnání Kalabišky klíčová pro další osud utkání?

Ani nevím, jak padnul. Byl tam nějaký centr, který propadnul, nebo tak něco... Stoprocentně to byl důležitý moment, protože když dali na 1:1 měli celý poločas před sebou. Ale jak tady, tak v utkání s Brnem, že do ligy patříme. Nesložili jsme se, naopak jsme gól vstřelili. Toho si strašně vážím.

Hrálo roli, že jste na tom v tabulce líp než Karviná?

Tři body hrály pro nás, pro ně zase domácí prostředí. Konečně jsme po dlouhé době jsme hráli dobře i fotbalově. Byl to dobrý výkon. Hráli jsme po zemi, byli jsme nebezpeční dopředu, což se nám v předchozích zápasech tolik nedařilo. Spíš jsme dobře bránili a z jedné dvou šancí jsme dali gól. Dneska jsme hráli i celkem hezký fotbal a ty tři body jsme si zasloužili.

Vzdálili jste se pásmu sestupu více, než jste před utkáním i plánovali?

Byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Je to důležitý krok k záchraně. Ještě jsem si nedokázal přesně spočítat body, jestli je to jistý nebo ne, ale doufejme, že s dvaatřiceti body už nesestoupíme. Na Karvinou a Ostravu máme náskok šest bodů, ve hře je devět, ale oni hrají vzájemný zápas spolu. Udělali jsme strašně důležitý krok.

Můžete tři zbývající kola odehrát už v klidu?

Stoprocentně zachráněni nejsme, musíme ještě valit. Dokud to nebude jisté, tak nemůžeme nic podcenit. Další zápas hrajeme se Slavií, a i když je papírový favorit, tak v české lize může porazit kdokoliv kohokoliv. Možná s těmito třemi body do toho půjdeme s trošku lehčíma nohama a doufejme, že to na výkonu bude znát.