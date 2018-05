Bude to smutné výročí, mrzí legendu brněnský pád

„Ještě pořád se může stát zázrak. K udržení už ale nemusí stačit ani devět bodů. Pokud Zbrojovka skutečně spadne, bude to hodně nepříjemné připomenutí našeho tehdejšího úspěchu. Je mi z toho smutno," svěřil se Karel Kroupa, legendární brněnský kanonýr a nejlepší československý fotbalista roku 1977.

Se Zbrojovkou byl jako hráč i funkcionář dlouhé roky spjatý. „Teď už dění v klubu sleduju jen zvenčí. A zdá se mi, že vedení nedocenilo práci trenéra Kotala, jenž mužstvo přivedl před dvěma lety k výbornému šestému místu. Místo něho angažovalo Svaťu Habance, který halasně sliboval útočný fotbal, ale nikdy to nenaplnil. Navíc propuštěním Košťála, Keresteše, Hyčky, Paška a Buchty totálně rozbil obranu, na což tým podle mého názoru doplácí dodnes. A obrovskou ztrátou byly i loňské odchody super zkušených borců Zavadila s Řezníčkem," připomněl Kroupa.

Přestože šéf Zbrojovky Václav Bartoněk dlouho za Habancem stál, nakonec vyslyšel naléhání fanoušků a po katastrofálním vstupu do sezóny se loni v srpnu neoblíbeného kouče zbavil.

Slabé i na diplomatickém poli

Jenže Brňané se nezvedli ani pod Dostálkem, a až Pivarníkův příchod v závěru podzimu přinesl na čas pozitivní změnu. „Začal sympaticky a zdálo se, že ten největší průšvih odvrátí. Jenže na jaře se ukázalo, že kádr potřebnou kvalitu nemá. Ze zimních akvizic naplňuje očekávání pouze Acosta. Kryštůfek, Sukup a hlavně ruský útočník Bazeljuk posilami vlastně nejsou. Mužstvo nedává góly a sestup bude zřejmě nemilým vyústěním," posteskl si člen Klubu ligových kanonýrů.

Kroupa má za to, že klub málo využívá své bývalé hráče. „Vedení mělo mnohem víc zapojit do práce Petra Švancaru. A třeba Libor Došek by taky neměl jen vyplňovat zápis," myslí si. Zbrojovka je podle něj v současnosti slabá i na diplomatickém poli. „Na Slovácku měla kopat dvě penalty. Místo toho tam 0:1 prohrála," poznamenal.

O další osud klubu má obavy. „Za rok bude postupový klíč tvrdší, přímo půjde výš jen jeden. Okamžitý návrat nebude jednoduchý, ale bylo by špatné ztvrdnout ve druhé lize déle," domnívá se Kroupa.