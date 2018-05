Třetí místo chceme! Letenští konečně vyhráli venku a jsou dál ve hře

Rivalská Slavia jim ziskem poháru nabídla možnost postoupit z třetí příčky rovnou do skupiny Evropské ligy a shrábnout 70 miliónů korun. Letenští sice s velkými problémy, ale nakonec si šanci přece jen uchovali. Fotbalisté pražské Sparty v předehrávce 28. ligového kola vyhráli 1:0 na hřišti sestupem ohrožené Jihlavy a na třetí příčku se posunuli. Sparta vyhrála mimo svůj stadión poprvé od loňského října po sedmi marných pokusech...

Guélor Kanga slaví poté, co vstřelil vítězný gól Sparty v utkání s Jihlavou.

Letenští dorazili na Vysočinu bez Frýdka a kapitán Lafata po vítězné výpomoci v minulém kole proti Zlínu začal znovu jen na lavičce.

Hosté se v úvodu nastěhovali před šestnáctku domácích. Z krátkého tlaku však nic nevytěžili a teprve v 19. minutě V. Kadlec poprvé vážněji ohrozil branku. Další šanci mu připravil Plavšič, ale finální přihrávka byla příliš dlouhá.

Sparťanskému náporu chyběl moment překvapení, a tak se mohla dočkat Vysočina. Když uklouzl stoper Kaya, zahodil šanci Ikaunieks, po rohovém kopu pak jen těsně vedle branky hlavičkoval Buchta.

⏱️ Konec zápasu. Sparta porazila Jihlavu 1:0 ⚽ pic.twitter.com/JkvR6zmaT4 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 11. května 2018

V závěru poločasu se opakovala letenská kalvárie. Zatímco před týdnem se vážně zranil mladý Drchal, tentokrát se Lafata dostal na hřiště místo Kadlece, který rovněž musel opustit hřiště s velmi bolestivou grimasou.

Druhý poločas začala Sparta znovu náporem a první Lafatovu šanci zneškodnil odvážným zákrokem brankář Rakovan. Tutovku si ovšem vypracovali domácí. Ikaunieks po rohu zakončoval do odkryté branky, orazítkoval jen břevno, od něhož se míč odrazil ještě do tyče a ven do pole...

Také v závěru se šance střídaly na obou stranách. Sparťanskou nevyužil Šural, velikou jihlavskou zase Fulnek.

Když už zápas spěl k bezbrankové plichtě, rozhodl Kanga, jehož střela z dobrých 25 metrů před Rakovanem skočila a zastavila se až v síti.