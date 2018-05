FOTBAL ON-LINE: Plzeň hraje se Slováckem, zapomene na trapas z Edenu? Zlín prohrává

Baník bojuje o záchranu, tentokrát však přivítal velmi neoblíbeného soupeře. Ostrava vyhrála jediné z posledních 13 ligových utkání s Libercem. Slovan vytěžil z posledních pěti kol jen jediný bod. Komplikací pro ostravský tým je, že už po jednadvaceti minutách přišel o kapitána Milana Baroše, jenž musel střídat. A domácím bylo ještě hůř. Ve druhé minutě nastavení prvního poločasu poslal Liberec do vedení zblízka Oscar.

Po přestávce se Baník zvedl, dokázal soupeře zatlačit, ale dokázal jen srovnat na konečných 1:1 po zásahu Poznara. Žádná z dalších šancí totiž gólem neskončila

Ševci ze Zlína ještě nemají jistou záchranu a hostí Hanáky, kteří naopak pasou po třetím místě a přímém postupu do Evropské ligy. První poločas patřil hostům, které už v 8. minutě poslal do vedení Řezníček. Chvíli před pauzou pak do vlastní sítě poslal míč Bačo a Sigma se mohla těšit z gólové pojistky.

Vedoucí Viktoria ví, že dnes ještě titul slavit nemůže, případnou výhrou se však k němu zase zásadně přiblíží. Plzeň chce zapomenout na porážku na Slavii, v lize neprohrála se Slováckem 19x za sebou (od května 2006). Na podzim s ním ovšem vypadla v poháru.