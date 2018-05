Fotbalisté Opavy si po 13 letech zahrají ligu

Fotbalisté Opavy chtěli na Strahově oslavit postup do první ligy, k tomu by však bývali potřebovali zdolat Olympii. I když soupeř dohrával v deseti a nastavovalo se osm minut, nepovedlo se Slezanům vstřelit rozhodující gól.

Opava naposledy odcházela z nejvyšší soutěže velmi neslavně. Klub ve své poslední sezóně mezi elitou dohrával s odpočtem šesti bodů za ovlivňování rozhodčích. Pod tíhou finančních problémů tým neustále oslaboval a dlužil peníze hráčům i dalším zaměstnancům. Majitelem SFC se nakonec stalo město a mužský A-tým byl alespoň přihlášen pro další sezónu do krajského přeboru.

Od ročníku 2006/2007 se v Opavě hrála druhá liga s výjimkou sezón 2010/2011 a 2013/2014, kdy mužstvo působilo jen v MSFL.

Nakonec se vyplatila sázka na trenéra Romana Skuhravého, jenž dosud v první lize koučoval 34 zápasů, všechny na lavičce Jablonce. V Opavě dostal prostor a hned ve druhé sezóně se odvděčil postupem do nejvyšší soutěže.

Mezitím také stihl se Slezany dojít až do loňského finále domácího poháru, kde jeho svěřenci podlehli Zlínu 0:1. Nechybělo tak mnoho a druholigová Opava mohla zastupovat český fotbal v Evropské lize.

K zajímavým osobnostem v kádru patří například dva veteráni. 39letý Zdeněk Pospěch sice v létě ukončil kariéru, během zimní přestávky se však vrátil a na jaře zasáhl do pěti utkání. 40letý Pavel Zavadil dokonce za Slezský FC nastupoval stabilně.

Nejlepším střelcem týmu je s 15 góly Nemanja Kuzmanovič. Osmadvacetiletý Srb dříve působil v rezervě Dinama Bukurešť, do Česka přišel v létě 2012 a přes střížkovské Bohemians a Sokolov se dostal do Opavy. Nyní by se konečně po šesti letech v ČR mohl dočkat prvoligových zkušeností.

Kuzmanovič však není jedinou zahraniční oporou v dresu Slezanů. Také šestadvacetiletý Afričan Joel Ngandu Kayamba se dosud protloukal nižšími soutěžemi. Rodák z Demokratické republiky Kongo přišel z Francie do Hlinska působícího v krajském přeboru.

Poté se drobný ofenzivní záložník marně pokoušel prosadit v Příbrami a Hradci Králové, než zamířil do Pardubic. Před touto sezónou se přesunul do Opavy, což se zpětně ukázalo jako skvělá volba pro hráče i pro klub. Kayamba se v Česku zabydlel, oženil a nedělá mu ani problém komunikace v češtině. Diváci nejvyšší fotbalové soutěže se tak mohou těšit na nové zajímavé tváře.