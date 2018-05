Do čeho jsme kopli, to tam spadlo, divil se brněnský brankář Melichárek

Brněnští dokonale zaskočili mdlého soupeře, který už nehraje o poháry ani mu nehrozí jakékoli starosti. „Odehráli jsme velmi dobrý zápas s vynikajícím výsledkem. Až dosud nás trápila koncovka, v Teplicích jsme si vypracovali šance a na rozdíl od předešlých kol jsme byli přesní v útoku i ve finálním zakončení," oddechl si trenér Zbrojovky Roman Pivarník. Byl velmi spokojen nejen s výsledkem, ale i s přístupem hráčů.

„Za čtyři roky, co jsem v Brně, jsme nedali v lize čtyři góly. Snad jen někde na vesnici při akci „Kopeme za fotbal". Teď to vyšlo v Teplicích. Do čeho jsme kopli, tak to tam spadlo," kroutil hlavou brankář Dušan Melichárek nad nevídanou produktivitou spoluhráčů.

Do neděle skórovala Zbrojovka dohromady pouze šestnáctkrát, tentokrát měla střelecký den. „Po dlouhé sérii porážek jsme se takříkajíc odepsali, tahle výhra je vzpruhou. Můžeme se od ní odrazit, i když naše situace je pořád kritická," uvažoval brankář.

„Věřili jsme, že tady vyhrajeme. Jsem rád, že stejně jako Tonda Růsek jsem dal svůj premiérový gól v lize. Čekal jsem na něj dlouho," oddechl si Krejčí.

Brno přitom před startem v Teplicích získalo na jaře z předešlých devíti zápasů jen dva body za remízy na Spartě a s Karvinou, jinak sedmkrát prohrálo, z toho pětkrát v řadě. „Jedna výhra, byť na hřišti soupeře, ještě není zárukou záchrany. Jsme sice dál ve hře o únik ze dna, ale pořád ztrácíme dost bodů na čtrnácté místo," dodal Pivarník s výhledem na příští zápas s Jihlavou.