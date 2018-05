Trefili jsme branku a byli jsme přesní, glosoval brněnský Pivarník triumf v Teplicích

Nevídaná proměna brněnských fotbalistů. Do Teplic přijeli po sérii pěti porážek a mnozí je už před 28. kolem nejvyšší soutěže pasovali na prvního sestupujícího z HET ligy. Zbrojovka se však tomuto černému scénáři zatím vzepřela. Trenér Roman Pivarník mohl proto po úspěšně zvládnutém zápase klidným hlasem rozebírat nejen triumf v podobě výhry 4:1, ale i aktuální situaci mužstva v boji o záchranu.

Je to z pohledu Brna nebetyčný rozdíl oproti předchozím nezdarům. Co rozhodlo o tom, že si z Teplic odvážíte tři body?

Odehráli jsme velmi dobrý zápas s vynikajícím výsledkem. Po dlouhé době jsme se prosadili i venku, kde jsme navíc vstřelili i poměrně dost gólů. Snažíme se hrát kombinačně, takže v tomto směru jsme se neodlišovali od ostatních zápasů. Největší rozdíl byl v tom, že v dřívějších prohraných utkáních jsme sice drželi krok se soupeřem, ale zradila nás koncovka. Tentokrát bylo všechno jinak.

Dalo by se říci, co rána, to gól?

Důležité bylo, že jsme si vypracovali šance. Úkol číslo jedna zněl: trefit branku. To se nám povedlo a byli jsme přesní i při samotném zakončení.

Kteří hráči vás nejvíc uspokojili?

Bylo znát, že se daří středové řadě. Nechybovali jsme jako předtím, kdy soupeř přešel snadno do šestnáctky a dal nám gól. Naopak jsme byli pozorní i v defenzivě, aktivní dopředu a zaslouženě vyhráli.

Jak hodně vzrostly záchranářské naděje Zbrojovky?

Zůstáváme poslední v tabulce, přesto jsme dál ve hře. Realita je ale taková, že situaci nemáme ve svých rukou. Bude to hodně složité, i když teoretické šance samozřejmě existují.

K čemu se především upínáte?

K sobotnímu zápasu s Jihlavou, který chceme vyhrát. Když se nám to podaří, budeme i tak přihlížet k ostatním výsledkům. Je spousta variant. Můžeme v případě dvou výher maximálně získat 29 bodů, což je pořád na hraně toho, zda to stačí nebo nestačí na záchranu. To se nedá odhadnout.