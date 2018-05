KOMENTÁŘ: Konec Holoubka? Hledáme kouče, který umí dělat zázraky, ihned! hlásí Liberec

Ovšem udělat to tři kola před koncem je.... hodně bizarní. Eufemisticky řečeno. I když z časového hlediska verdikt nedává žádnou logiku, ponechme to teď stranou. I z ostatních úhlů pohledu v tom totiž budete nějaký řád hledat těžko.

Co Liberec po nástupci Jindřicha Trpišovského, který odešel v zimní pauze do Slavie, chtěl? Pokud bylo jeho hlavním úkolem dostat Liberec do evropských pohárů, a bylo by divné to na průběžném čtvrtém místě po podzimu nechtít, je poněkud zvláštní, vsadil-li právě na ne příliš zkušeného kouče, který dosud pracoval vyjma krátké epizody u áčka Sparty jen s mládežnickými celky. To ho postavil před přetěžký úkol. Navíc mu ho vůbec neulehčil prodejem zkušeného Ondřeje Koláře a Ondřeje Kúdely. A nezapomínejme na skutečnost, že Liberec neobsadil pozici sportovního ředitele Jana Nezmara.

Spíš by proto dávalo větší smysl, že si modrobílý klub vybral Holoubka, protože vyznává stejnou fotbalovou filosofii jako Trpišovský. Ostatně ten ho jako svého nástupce Ludvíku Karlovi i doporučil. Že měla být zaručena jistá kontinuita. Že na něj Liberec vsadil kvůli podobnému hernímu stylu. I to, že dokáže do prvního týmu zabudovávat mladé hráče, z jejichž prodeje Slovan žije. Jenže je jasné, že na to potřebujete více času než čtyři měsíce. A tady vezměte v potaz, že Liberec pod Holoubkem uhrál jen o bod méně než na jaře Plzeň pod Vrbou. Vyrovnanou partii sehrál s Plzní i Slavií.

Spíš to vypadá, že platí obojí. A u Nisy jako by tím vyvěsili pomyslný inzerát na nového trenéra. Mohl by vypadat klidně nějak takhle.

KDO JSME? FC Slovan Liberec úspěšný český klub, trojnásobný český mistr, tradiční účastník evropských pohárů, čtvrtfinalista Poháru UEFA v roce 2002 a se Spartou a Slavií jediný klub, který v české lize odehrál všechny ročníky.

JAKÉ BUDOU VAŠE HLAVNÍ ÚKOLY? Trénovat mužstvo tak, aby bylo schopné hrát atraktivní fotbal, samozřejmostí je dostat se do základní skupiny evropského poháru.

CO BY MĚL MÍT IDEÁLNÍ KANDIDÁT? Nulové požadavky, co se složení hráčského kádru týká. Být připraven na prodej kohokoliv. Schopnost pracovat s hráči na hostování. Přehled o hráčích, schopnost vybrat konkurenceschopné fotbalisty za minimální finanční prostředky, nejlépe zadarmo. Odolnost proti stresu. Pozitivní přístup.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? Zázemí stabilní společnosti, motivační finanční ohodnocení v závislosti na výkonu a výsledcích.

Ano, pod Ještědem nejsou náročnost a vysoké požadavky ničím novým. Bude teď zajímavé sledovat, koho Liberec angažuje a kdo se na jeho lavičku pohrne. Samozřejmě, že se někdo najde. Stále platí, že Liberec je renomovanou adresou. Ostatně trenérů je hodně, míst málo.

Už teď je však jasné, že nového trenéra nečeká nic lehkého. Sportovní ředitel není, řada hráčů se z hostování vrátí, několika končí smlouva. Ale zázraky se opět čekat budou, zn. ihned.