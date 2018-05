Požehnaná česká liga! Milióny už cinkají, hned tři lídři se těší na start ve skupině

Dělení kořisti je jasné a nikomu nevadí, že se o něm definitivně rozhodlo až ve středu večer v Lyonu. Triumf Atlétika Madrid ve finále Evropské ligy potěšil příštího českého vicemistra, nejspíš fotbalisty Slavie. Dvě kola před koncem HET ligy je každopádně jisté, že hned tři české kluby si na podzim zahrají základní skupinu některé z pohárových soutěží! Milióny už cinkají, tak skvělá konstelace se nemusí spoustu let opakovat...

Pětice pro pohárovou Evropu je daná - Plzeň, Slavia, Olomouc, Jablonec a Sparta. Ještě však není jisté, kdo kterou místenku uzme. Ve hře jsou nejen co nejvyšší prémie, ale také co nejdelší letní volno. Datum vstupu do pohárů se liší až o dva měsíce.

Aktuální čelo HET ligy: 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 28 16 8 4 46:16 56 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49

MISTR - Všechny trumfy v rukou drží Plzeň, sesadit ji může už jen Slavia. Český šampión postoupí přímo do skupiny Ligy mistrů a shrábne vstupní bonus 380 miliónů! Navíc bude mít do poloviny září pohárový klid. Los skupin je 30. srpna, první zápas 18. září.

VICEMISTR - Nejspíš se jím stane Slavia. Jako vítěz MOL Cupu má jistý postup do skupiny Evropské ligy a prémii 70 miliónů korun, kvalifikace Ligy mistrů má ovšem přednost. Tým ze 2. místa české ligy začne díky Atlétiku ve 3. předkole LM. A bude mít jistotu, že pokud v něm vypadne, nově se přesune rovnou do základní skupiny EL! Los 3. předkola je 23. července, první zápas 7. srpna.

3. MÍSTO - Když skončí Slavia první nebo druhá, tým z třetího místa po ní zdědí jistotu startu ve skupině Evropské ligy. Frontu na ni stojí Olomouc, Jablonec a Sparta. Pokud sešívaní klesnou pod druhou příčku, půjdou rovnou do skupiny EL samozřejmě oni. Kdyby skončili čtvrtí, půjde třetí tým do 3. předkola EL. Los 3. předkola je 23. července, první zápas 9. srpna. Los skupin je 31. srpna, první zápas 20. září.

4. MÍSTO - Tady už příjemné jistoty končí. Čtvrtý tým z konečné tabulky začne ve 3. předkole Evropské ligy. Los je 23. července, první zápas 9. srpna.

5. MÍSTO- Slavia jako vítěz poháru neskončí v lize hůře než čtvrtá, díky ní tedy bude do pohárů přizváno i páté mužstvo. Začne již ve 2. předkole Evropské ligy. Los je 19. července, první zápas 26. července.