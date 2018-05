Sudí Julínek není způsobilý, proto video na zápas Plzně dohlížet nebude. A nikde jinde také ne

Nic by nebránilo, aby na sobotní tažení Plzně za mistrovskou korunovací dohlíželo i video. Speciální přenosový vůz O2 na stadiónu bude, kamery zápas Viktorie s Teplicemi snímat budou, takže videorozhodčí by dovnitř k monitorům klidně zasednout mohli. Mohli, ale nezasednou... To proto, že sudí Julínek, jemuž bylo svěřeno rozhodování duelu Viktorie s Teplicemi, není proškolený, aby mohl videosystém VAR ve sporných situacích využít.