Plzeň slaví pátý titul. Sice bez Šádkovy haluze, zato s jistou Ligou mistrů a garantovaným bonusem 382 miliónů

Svou pověstnou haluzí se sice plzeňský boss Šádek neoháněl, přesto na ni musel pár minut před osmnáctou hodinou vzpomenout. To když sudí Julínek duel jeho Plzně s Teplicemi ukončil a Viktoria slavila po výhře 2:0 mistrovský titul. Už pátý za posledních osm let, kdy ve Štruncových sadech vládnou Šádek s majitelem klubu Paclíkem posílení teď opětovně trenérem Vrbou. Ten po návratu z ruské štace slavil v Plzni už třetí triumf, který je pro klub o to cennější, že mu zajišťuje přímou účast v Lize mistrů a pohádkový bonus 15 miliónů eur znamenající v přepočtu 382 miliónů korun.