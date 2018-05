Je to až neuvěřitelný, rozplýval se Pernica nad jabloneckým jarem. Těší ho i titul Plzně

„Trochu mě to ke konci zápasu napadlo, že jsme jim pomohli... Ale ona naši pomoc ani nepotřebovala, vyhrála 2:1. Ale příjemný to je," usmíval se po zápase.

Třemi body z předposledního kola se výrazně přiblížil svému snu, že se s Jabloncem rozloučí oslavami postupu do základní skupiny Evropské ligy.

„Je to obrovská radost. Po zápase jsme se podívali na všechny výsledky a držíme teď třetí místo. Je to až neuvěřitelný, kam jsme se na jaře probojovali. Ještě to chce příští sobotu udělat tečku," řekl zkušený stoper.

Pokud s parťáky porazí doma Slovácko, třetí místo a tím i celý podzim v evropských pohárech Jablonci už nikdo nevezme. A pokud zároveň Slavia prohraje v Teplicích, díky lepším vzájemným zápasům ji vystřídá dokonce na druhé příčce. „Tak na to jsem vůbec nemyslel... Ale když se ptáte, nemyslím si, že by Slavia prohrála v Teplicích," příliš v senzaci nevěří.

Slavii výhrou 3:1 oplatil porážku ve finále domácího poháru. „Tohle byla liga. Chtěli jsme uspět. Tušil jsem, že Sparta doma s Olomoucí neprohraje, takže jsme kalkulovali s tím, že když vyhrajeme, budeme hodně nahoře a třetí místo budeme mít ve svých rukách," naznačil plán Jablonce, který na bronzové pozici vystřídal právě Sigmu.

Brankář Hrubý rozdílovým faktorem

Severočeši sešívaný tým dokonale zaskočil v prvním poločase, kdy po půlhodině hry po gólech Jakuba Považance, Jana Chramosty a Michala Trávníka vedl 3:0.

„Paradoxně se nám hraje na větších hřištích lépe. Od začátku jsme měli dobrý pohyb a ze tří šancí jsme dali branku. I ze standardky, což není nějaká stoprocentní příležitost. Pak se každému mančaftu hraje výborně. I Slavia měla svoje šance, ovšem výborně nás podržel Vlasta," pochválil gólmana Vlastimila Hrubého, jehož v závěru překonal jen Jan Sýkora.

„Vlasta podává celou sezónu stabilní výkony a už v minulých zápasech tam měl výborné zákroky. Teď to ale vygradovalo. Měl tři čtyři skvělé zákroky, jednou mu pomohla tyč a dvakrát jsme ho na brankové čáře zastoupili," uzavřel Pernica.