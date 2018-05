Pivarník poprvé v kariéře sestoupil. Zatím neví, zda bude v Brně pokračovat

Jak se cítíte?

Mizerně. Dosud nikdy jsem jako hráč ani jako trenér nesestoupil. Velká škoda, že jsme Jihlavu neporazili, bylo by až do konce o co hrát. Strašně těžko jsme dobývali její dobře organizovanou obranu. Bušit celý zápas do plných je hrozně těžké i pro Plzeň či Slavii. Natož pro nás v našem rozpoložení.

Proč jde Brno dolů?

Když jsem loni v závěru podzimu k mužstvu přišel, věděl jsem, jaké má klub možnosti. Povedlo se nám dotáhnout ztrátu, dokonce jsme si na některé týmy z konce tabulky vybudovali i mírný náskok. Jenže na jaře jsme přestali střílet góly. V zimní pauze se nám bohužel nepovedlo přivést na českou ligu adaptovaného útočníka, přestože jsme s několika jednali. Museli jsme se proto poohlédnout v zahraničí. Přišel Rus Bazeljuk, který nebyl zpočátku fyzicky připravený, a potom se zranil. A když střelecká forma opustila Škodu, dopláceli jsme na nízkou produktivitu. Za celé jaro jsme kupříkladu ani jednou neskórovali ze standardky.

Napadají vás i další příčiny sestupu?

Skoro ve všem jsme byli podprůměrní. Třeba i v bojovnosti a rychlosti. A někdy jsem musel hráče skoro prosit, aby si nabíhali do soupeřovy šestnáctky. Spíš bych je měl přece nabádat, ať se vrací. Zápasy nemohou vyhrávat jen defenzivní fotbalisté, o góly se musí postarat především ofenzivní hráči.

Udělal byste zpětně něco jinak?

Odpovědnosti se rozhodně nezříkám. Snažil jsem se ušít hru mužstvu na míru. Chtěli jsme především hrát kombinační fotbal. Možná jsem měl v zimě tlačit ještě víc na posílení anebo jsme se mohli do hráčů líp trefit. Ale třeba takový Acosta má za sebou výborné jaro.

Které zápasy považujete pro sestup za klíčové?

Třeba s Karvinou, kterou jsme doma jednoznačně přehrávali. Jenže jsme gól nedali a skončilo to 0:0. Nebo na Slovácku, kde jsme zpočátku neproměnili šance, pak nám sudí upřel penaltu, a poté jsme 0:1 padli. A do třetice jsme nedotáhli do úspěšného konce dobře rozehrané střetnutí na Dukle.

Mnozí se diví, proč víc nevyužíváte záložníka Pilíka, který byl loni v létě považovaný za největší brněnskou posilu...

Jeho přístup k fotbalu je velmi dobrý, ale mě prostě nezapadá do koncepce. Fotbal je dynamická hra a my nemůžeme mít na hřišti samé pomalé hráče. Nejde hrát na deset doteků.

Měla by se Zbrojovka snažit o okamžitý návrat mezi elitu?

Určitě ano, i když to nebude jednoduché. Osa mužstva tady je a příležitost by podle mého názoru měli dál dostávat nadějní mladí hráči, jichž je v Brně teď docela dost. Nebude ovšem snadné tým správně poskládat.

Spojujete svoji trenérskou budoucnost dál se Zbrojovkou?

Nějaké rozhovory s vedením jsem na toto téma už absolvoval. Uvidíme, zda se posuneme dál.