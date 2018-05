ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Prachy, prachy. Se závěrem můžeme očekávat i podivuhodné výsledky

Rovněž tak se průběžně dovídáme, že ten či onen podepsal novou smlouvu a za kolik, aby typicky český člověk závistí puknul. Naopak jej potěší spekulace, že Číňanům ve Slavii dojdou peníze.

Sportovní přenosy se dostávají na placené televizní kanály. Ten, komu se nevyplatí instalovat je doma, tak musí do sportbaru přiživit játra alkoholem. Televize si za prodej svých práv klade podmínky typu, že fotbal vysíláme v neděli v pravé poledne neposunutého času. V sálových sportech šmejdí reportéři s mikrofonem na tyči při taktických poradách v oddechových časech. V hokeji lezou o přestávce do kabiny. Při přenosech si trenéři zakrývají ústa, aby co řeknou, nebylo pastvou pro odezírače ze rtů.

Kde to jsme s podporou soukromí, aby se sportovec mohl koncentrovat na vrcholný výkon? Pak se divíme Ester Ledecké, že se připravuje na olympiádu ve své bublině. Kdysi za federální ligy jsem hnal televizní zpravodajce s křikem, že budou za chvíli chtít točit hráče i na záchodě. A ejhle, přišly reality šou a stalo se.

To vše si prý diváci přejí. Má to samozřejmě souvislosti s obecným poklesem morálního cítění, se ztrátou úcty k člověku, k profesi, ke stáří. O to více se zdůraznila úcta k penězům. Zakladatel olympismu baron De Coubertin by se divil, kam jsme došli. Kde je konec jeho „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se"?

Vladimír Renčín byl vynikající kreslíř a bystrý pozorovatel okolního života. Nemám povědomí, že by jeho zájmem byl fotbal. Přesto jeden jeho obrázek, dokonce z éry socialismu, připomenu. A to proto, že se závěrem soutěží můžeme očekávat i podivuhodné výsledky. Sedí Dlabáček s Rambouskem u televize, kde běží fotbal, pijí víno a jeden druhému říká: „To mi připomíná čalouníka Coubertenka z Nové Paky. Ten říkával, že není důležité zvítězit, ale přinést domů prachy".

Za to, že jste to dočetli až do závěru, přidám ještě jednoho Renčína. Podobně spolu sedí po změně politického režimu a tentokrát druhý prvnímu říká: „Už ani nevím, jak ta Sametová revoluce dopadla. Ale pan hrabě a soudruh Novák říkají, že dobře."

A tím článek končím a vy si můžete jít něco koupit do Kauflandu.