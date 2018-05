Příbram staví na odchovancích, baví dobrým fotbalem, ale radnici to nezajímá

„Z postupu jsem nadšení. Chtěli jsme zpátky do první ligy, ale věděli jsme, že to bude nesmírně těžké. Před zápasy ve Frýdku-Místku a Ústí nad Labem, hrajícími o záchranu nás všichni poplácávali po zádech a gratulovali k postupu, jenže my jsme v obou zápasech vybouchli. Jsme optimisté, takže jsme věřili, že se vrátíme do první ligy. Kluci se dali dohromady a zvládli to," říkal spokojeně Jan Starka, ředitel klubu a syn prezidenta Jaroslava Starky.

Csaplárovi zbyl ze základního kádru, který loni sestoupil jen stoper Jaroslav Tregler. Stavěl na odchovancích a hráčích, kteří už mají třicítku dávno za sebou. Říkal, že má mužstvo otců a synů.

„Chybí střední generace, to si uvědomujeme, budeme se snažit mužstvo doplnit, ale stávající kádr udržet pohromadě. Z „otců" naznačil konec jen Ruda Skácel, Tomáš Zápotočný chce pokračovat, Míra Slepička si ověřil, že na to má a chce si ještě zahrát ligu. O nejmladším z otců, pětatřicetiletému Peťovi Grajciarovi není pochyb. Pro mladé hráče to je samozřejmě velký krok vzhůru," konstatoval Starka mladší.

Ze „synů" v Příbrami zazářil teprve devatenáctiletý ofenzívní záložník Jan Matoušek. V sezóně nastřílel deset ligových gólů, v závěru jara zvládl i maturitu. „Honza je nadstandardní hráč, nabídky na něj jsou. I jeho bychom rádi udrželi, ale bude to záviset i na finanční situaci klubu. Když přijde nabídka, která se neodmítá pro nás i hráče, určitě o tom budeme jednat, ale zatím nikam nespěchá," přiznal ředitel klubu, že talentovaného mladíka, který už byl povolán i do reprezentační jednadvacítky, by buď rád udržel, nebo dobře zpeněžil.

Rozhlédnou se po odchovancích

V lize má Příbram spoustu odchovanců a hráčů, kteří v klubu déle působili. I to je směr, kterým se u Litavky vydají. „Na některé se obrátíme. Líbil by se mi Jakub Řezníček, ale ten asi bude chtít s Olomoucí do Evropy. Tomáš Pilík ani Patrik Brandner nehrají, nám by se hodili. Samozřejmě o posilách už přemýšlíme, ale ještě jsme s nikým z hráčů ani klubů nejednali," prozradil Starka ml.

Klub má už léta problémy s příbramskou radnicí, která klubu moc nepomáhá, něco „upustí" na mládež, ale jinak nepomůže. Příbramskou radnici ale fotbal nezajímá, i když je výkladní skříní města. Opava naopak dostala od města po postupu padesát miliónů, především na úpravy stadiónu.

„Zatím vůbec nereagovali, tedy kromě gratulace, čehož si vážíme. Jinak se nic nemění. Při tom tady výborně pracujeme s mládeží, převážná většina hráčů v kádru jsou naši odchovanci. To není u prvoligových klubů obvyklé. Děláme to pro Příbramáky, ale zájem radnice neovlivníme," uzavřel trochu smutně příbramský ředitel.