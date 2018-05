Brno musíme porazit a záchranu si zasloužit, říká obránce Baníku Procházka

V posledním kole hostíte Brno, které už jistě sestupuje. Bude to hrát nějakou roli?

Leda tu, že budou více uvolnění. Protože když hrajete o záchranu, tak máte trošku svázané nohy. Oni padají do druhé ligy a nemají v posledním zápase co ztratit. My ale musíme koukat na sebe. A ne na to, v jaké pohodě je soupeř. Potřebujeme to utkání zvládnout, vyhrát a zasloužit si tu záchranu.

Budou vás chtít stáhnout sebou?

Opravdu nechci řešit, co Brno chce, nebo nechce. Já řeším nás a náš výkon.

Jaké je pro hráče, kdy víte, že jde o vše?

Pro nás je to lepší a lepší, protože jsme byli v situaci, kdy jsme už neměli moc nadějí. Ztráceli jsme hodně bodů a teď jsou na tom ty ostatní týmy hůř. Ony musí, jsou v horší pozici než my.

Když jste přicházel, tak jste asi nechtěl zažívat takové nervy do posledního kola.

No, samozřejmě, že nechtěl, ale po těch prvních jarních zápasech jsme se dostali do hodně složité situace. Teď už to ale vypadá daleko lépe. Jen pořád musíme udělat ten poslední krok.

Třeba ho Jihlava udělá za vás...

To je možné, ale my chceme poslední zápas doma vyhrát.

Baník v posledních třech zápasech dostal jediný gól. Je to tím, že jste se s Martinem Šindelářem v obraně sedli?

Musím říct, že celý tým maká dozadu perfektně. Už jsme sehraní a víme, co každý má dělat. Je to prostě práce celého týmu. I v Karviné jsme věděli, že domácí jsou silní ve standardních situacích a dávali jsme si pozor na zbytečné fauly. Moc jsme jich neudělali, naopak jsme jich měli daleko více.