Snažím se držet tempo, říká boleslavský záložník Matějovský o své pozici v lize

Konec sezóny se blíží, zbývá odehrát poslední kolo. Můžete se už nyní ohlédnout za účinkováním Mladé Boleslavi v lize?

Po celou sezónu to byla sinusoida. Chvíli jsme byli na koni, chvíli soupeř. Tak se to odvíjelo prakticky pořád. Bohužel jsme nechytili start soutěže. Nějakým stylem se nervozita nabalovala a jak přibývaly nepříznivé výsledky, bylo to složitější v hlavách. Nakonec jsme na to klidnější postavení v tabulce dosáhli, ale samozřejmě jsme si přáli, aby to bylo lepší než jen pouhá záchrana.

Jak se cítíte po fyzické a herní stránce?

Je to čím dál tím náročnější. Snažím se držet tempo. Úplně celou sezónu jsem neodehrál. Mám na svém kontě před závěrečným kolem sedmnáct zápasů. Není to jako v minulosti, že bych absolvoval všechno.

Kde v šestatřiceti letech berete stále novou a novou motivaci?

Už jsem se dříve o tom zmiňoval, fotbal je můj život a vášeň. Jsem rád, když mohu být na hřišti a v kolektivu. A když vidím, že aspoň něco málo mohu týmu dát. Člověk to nechce zabalit, i když poznávám, že je čím dál tím těžší se udržovat v kondici.

Mladou Boleslav čeká poslední zápas sezóny v Olomouci, která bojuje o třetí místo. Věříte, že ji můžete potrápit?

Chceme skončit v tabulce co nejvýš. A bylo by pěkné tam zvítězit, aby se pak mohlo na něco navazovat. Hledíme sami na sebe, a ne na to, jestli o něco hraje Olomouc. Hodláme odehrát z našeho pohledu co nejlepší zápas, a uvidíme, jak to dopadne.