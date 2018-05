Hráčské asociace chtějí připravit sportovce na život po kariéře

"Na život po kariéře nemyslí skoro žádný sportovec, a pak to dopadá, že i někteří fotbalisté, kteří hráli v zahraničí a v národním týmu, tak jsou téměř na úrovni bezdomovce. Proto jsme šli do tohoto projektu a věříme, že sportovcům tím pomůžeme," řekl předseda Hráčské fotbalové unie Tomáš Pešír. "I já ve dvaatřiceti letech po konci kariéry neměl vizi, co chci dělat. A první dva roky nebyly vůbec jednoduché," připustil.

"Kariéry jsou krátké, většinou končí v době, kdy ostatní lidé jsou na profesním vrcholu, zatímco sportovci začínají úplně nový život. A je třeba být k sobě upřímný a nemyslet si, že vše bude ideální," řekl předseda České asociace hokejistů (CAIHP) Marek Černošek.

Podle průzkumů většina sportovců spoléhá na to, že i po kariéře zůstanou u svých sportů v jiných funkcích. "Ale ne z každého bude trenér, skaut nebo agent, proto je třeba, aby pět let před koncem kariéry přemýšleli o tom, v jakém sektoru se chtějí uplatnit. A věřím, že my jim společně s našimi partnery můžeme pomoc," uvedl manažer projektu Eliit Jakub Hyspecký, sám bývalý hokejista.

Projekt má hráčům pomoci například dokončit vzdělání. "Zrovna teď mám z jedné hokejové šatny hned pět požadavků na pomoc se vzděláním," řekl Černošek. Hráčům ale pomůže i s pojištěním, s právním ošetřením smluv nebo s nalezením pracovních příležitostí.

"Spousta hráčů je překvapená, jak je těžké sehnat práci, když jediné, co v životopise máme, je, že jsme patnáct let driblovali nebo kopali do míče. To většinu zaměstnavatelů nenaláká," připustil basketbalový reprezentant a předseda České basketbalové hráčské asociace Pavel Pumprla. "Zaměstnavatelé si ale na druhou stranu neuvědomují výhody, které profesionální sportovec může jako zaměstnanec přinést. A to fungování v týmů, poslouchání šéfa, schopnost se zlepšovat," dodal.

To potvrzuje i výkonný ředitel personální agentury mBlue Milan Mahovský. "Sportovci jsou výborní zaměstnanci. Po neúspěchu se umí zvednout a umí dřít. Když se s nimi bude dobře pracovat, budou mít skvělé výsledky. A na nás je, abychom to zaměstnavatelům vysvětlili," dodal Mahovský.