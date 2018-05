V Brně se to stalo potřetí. Hokejisté slaví titul, fotbalisté sestupují. Fanoušci se o osud Zbrojovky bojí

Podobný scénář zažila moravská metropole už v letech 1961 a 1962. Tentokrát to nesou brněnští fanoušci o to hůř, že si fotbalová Zbrojovka připomene v červnu čtyřicáté výročí od zisku jediného titulu v historii klubu. V roce 1978 parta kolem Kroupy, Jarůška, Václavíčka, Janečky, Dvořáka, Mazury či Pešiceho kralovala tehdejší federální lize a Brno tonulo v euforii.

Současná realita je ovšem diametrálně odlišná. „Je to velká škoda, že jde Brno dolů. Vždyť je to druhé největší město v republice. Zbrojovka je navíc fotbalová značka, která by neměla v lize chybět," myslí si jihlavský asistent Michal Šmarda, který ve stejné funkci působil v Brně pod trenérem Kotalem, když tým obsadil před dvěma roky v ligové tabulce výborné šesté místo.

S jakým trenérem dál?

Nyní je ale všechno jinak. Místo prestižních duelů s Plzní, Slavií, Spartou či Baníkem se teď musí Brňané chystat mj. na cesty do Sokolova, Vlašimi, Sezimova Ústí nebo Varnsdorfu. A fandové trnou v obavách, zda na tom bude Zbrojovka finančně a sportovně tak dobře, aby byla schopná se hned za rok mezi elitu vrátit. Tentokrát to bude o to těžší, že přímý postup bude mít jistý pouze vítěz druhé ligy. Druhý a třetí celek bude mít šanci dostat se výš přes baráž.

Všichni, které osud klubu nenechává lhostejným, navíc čekají, pod kterým trenérem se Brno o rychlý comeback pokusí. Dosavadní kouč Roman Pivarník netají, že klubové vedení stojí o to, aby pokračoval. „Nějaké rozhovory už na toto téma proběhly. Já si ale musím nechat všechno projít hlavou. Sestoupil jsem s nějakým mužstvem poprvé v životě, a tak mi chvíli potrvá, než se z toho oklepu. Bude také pochopitelně záležet na tom, jakou filozofii Zbrojovka o soutěž níž zvolí. A pobavíme se i o zřízení funkce sportovního ředitele, který v Brně v poslední době chyběl. Zhruba do týdne bych měl mít jasno," předpokládá.

Už při nástupu Pivarník věděl, že brněnský klub nepatří k ekonomicky silným. Zatímco podporovat hokejovou Kometu, kterou Libor Zábranský pozvedl během několika let z marasmu na výsluní, považují mnozí potenciální sponzoři z Brna a širokého okolí za prestižní záležitost, fotbalisté se takové přízni zdaleka netěší. „Na druhou stranu ale v klubu všechno funguje. Zázemí tady není špatné a nikdo si nemohl stěžovat, že by třeba výplaty nechodily včas," prozradil Pivarník.

Ani on zřejmě momentálně příliš netuší, zda dojde v kádru mužstva k nějakému většímu exodu. Už teď je téměř na sto procent jasné, že odejde záložník Acosta. Jako jediný ze čtyř zimních posil naplnil očekávání, avšak nyní má podle kuloárových informací namířeno do Jablonce, jenž ho přilákal na možnost zahrát si Evropskou ligu. Zcela jistě v Brně skončí i ruský útočník Bazeljuk, který se za celé jaro trefil pouze jednou. Otazník visí nad Kratochvílem, jenž je kmenovým fotbalistou mistrovské Plzně.

Další hráči by však mohli zůstat. Druhé lize by se kupříkladu nebrání brankář Dušan Melichárek. „Za tři a půl roku, co v Brně chytám, se stala Zbrojovka mojí srdeční záležitostí. Mám motivaci pomoct jí zpátky do ligy," tvrdí. „Vedení by mělo udržet i stopera Pavlíka. To je pro Zbrojovku další klíčový fotbalista," myslí si legendární brněnský kanonýr a bývalý reprezentant Karel Kroupa. Platné smlouvy mají i další beci Kryštůfek, Vraštil nebo Sukup či záložník Lutonský.

Zbrojovka navíc v současnosti disponuje řadou šikovných mladých hráčů, její starší dorostenci jsou v ligové soutěži druzí za Spartou. Kupříkladu středopolař Krejčí či útočníci Růsek se Ziklem už příležitost v prvním mužstvu dostali. „V tom by se mělo pokračovat. Ať už se mnou nebo beze mě," je přesvědčený Pivarník.

Stadión v pozadí, Švancara se zlobí

Do pozadí teď možná ustoupí řadu roků diskutovaná výstavba nového moderního stadiónu na legendárním místě za Lužánkami, kde před čtyřmi desítkami let slavila Zbrojovka pod vedením Josefa Masopusta jediný ligový triumf. Poblíž měla vyrůst i multifunkční hala, kterou by využívali zejména hokejisté Komety. Ta by však podle nedávných vyjádření brněnského primátora Vokřála i šéfa Komety Zábranského mohla stát i v areálu výstaviště na místě dnešního velodromu. „Se sestupem se teď možná některým brněnským politikům uleví, že nebudou muset splnit sliby. Tlak na výstavbu fotbalového stánku asi už nebude tak silný," míní Kroupa.

To ale brněnský patriot Petr Švancara, který je jedním ze zakladatelů iniciativy „Za Lužánky!", nehodlá dopustit. „Přece neřešíme jen jednu sezónu a nejde jen o fotbal. Stadión by sloužil i kulturním a jiným akcím. Já svůj názor neměním, pořád chci, aby za Lužánkami stály stadióny pro fotbal i hokej. A takových je nás v Brně hodně. Budeme dál vyvíjet tlak na brněnské zastupitele, aby o to usilovali. Jak do říjnových komunálních voleb, tak zejména po nich," říká rezolutně.

Bývalý útočník Zbrojovky, který se před třemi roky za Lužánkami loučil s kariérou, považuje pád svého milovaného klubu do druhé ligy za veliký neúspěch. „Ale nikoli za tragédii. Teď půjde o to, aby se povedlo sestavit tým lidí, který klubu pomůže zpátky mezi elitu. Pokud se to podaří, může to nastartovat novou éru Zbrojovky," domnívá se Švancara.

Sám je připravený pomoct. „Zatím jsem se staral bez nároku na finance především o marketing či nadační fond. Pokud mě ale majitel pan Bartoněk osloví, rád se zapojím i do sportovních záležitostí," nebránil by se.