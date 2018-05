Oslavy byly menší než jindy. Zápas hráči zvládli dobře, liboval si plzeňský kouč Vrba

Za nejlepší výkon jara ale sobotní výhru nepovažoval. „Výsledkově ano, ale v posledních pěti kolech jsme opět podávali dobré výkony jako na podzim, byly tam i lepší výkony," pravil s tím, že hráči budou mít sedmnáctidenní volno, a pak je čeká příprava na podzimní sezónu, tedy i na základní skupinu Ligy mistrů. „Otázku, jestli Krmenčík zůstane nebo odejde, nebudu řešit. V létě počítáme s okysličením mužstva," dodal.

Nejlepší ligový kanonýr Krmenčík byl po utkání velmi spokojený. „Konečně jsem se dočkal prvního hattricku v lize. Tady na Julisce se mi líbí, odehrál jsem tu dobré zápasy při restartu v Dukle. Teď jsem tu dal hattrick, na který jsem čekal hodně dlouho," oddechl si.

Hanousek: Byli jsme za šašky

Naopak nepříjemné pocity zažíval kapitán Dukly Marek Hanousek. „Loučit se s takovým debaklem, to je hodně špatné. Hráli jsme hrozně naivně, některé góly jsme Plzni doslova darovali. Viktorka využila naše chyby a my jsme pak byli za šašky. Do nové sezóny musíme jít úplně jinak. Dukla nemůže mít jen ambici se zachránit, to je málo," přiznal.

Také trenér Pražanů Jaroslav Hynek byl naštvaný. „Plzni jsme darovali luxusní náskok našimi chybami, možná tam byla šance snížit na 2:3, ale nedali jsme ji a za stavu 1:4 už bylo rozhodnuto. Plzeň nám udělila velkou fotbalovou školu. Jeden čas jsme byli namočení v boji o záchranu, tři kola před koncem jsme nebezpečí odvrátili, ale sezóna měla být lepší. Co bude dál, se uvidí. Vše se odvine hlavně od faktu, jestli se změní majitel," konstatoval Hynek.