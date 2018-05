Před rokem nevěděl, co s ním bude, teď prožil největší den ve fotbale! Jsem šťastný, jásá Pelta

Co nyní prožíváte?

Vždy jsem říkal, že mám sen, abych Jablonec přivedl do nějaké hlavní evropské soutěže. Když si vzpomenu, že před rokem jsem byl úplně někde jinde a nevěděl jsem, co se mnou bude a co bude s jabloneckým fotbalem, tak jsem samozřejmě rád, co se za dvanáct měsíců stalo. S menším rozpočtem. Ale rozhodli jsme se správně. Jak v transferové politice, tak hlavně změnou na pozici hlavního trenéra, kterou jsme v zimě udělali. Získat za jaro 35 bodů a ještě postoupit do finále MOL Cupu? To je velký úspěch a absolutorium pro Petra Radu, který to dokázal. Je pravda, že se také ukázalo, že Jablonec dlouhodobě získával hráče, kteří měli svou kvalitu. Myslím, že prokázali, že patří k té absolutní české špičce.

Je to váš největší den ve fotbalovém životě?

Musím říci, že asi ano. Tím, že klub je můj a obzvláště za této situace, to jsou asi největší emoce, jaké jsem teď v závěru prožíval. Na druhou stranu jsem byl se Spartou šestkrát v Lize mistrů a ne vždy byl postup přímý. Baráže o Ligu mistrů byly taky šílený zápasy, při kterých jsem trpěl. A mimo zápasu Sparta - Genk jsme vždy postoupili... Ta situace není úplně standardní. Mám radost, že mě podržela manželka, rodina, všichni. V době, kdy jsem se vrátil, tak jsme se u nás v rodině hodně bavili o tom, jestli budu nebo nebudu pokračovat ve vlastnictví a vůbec vedení fotbalového klubu na této úrovni. Samozřejmě rozhodujícím faktorem bylo to, že se ode mě neodvrátili zásadní lidi, kteří mě historicky podporovali. A ti mi z větší části zůstali. Samozřejmě ale stále platí, že se Jablonec musí rozpočtově zreálnit, i když jsme postoupili do základní skupiny Evropské ligy.

Jak to oslavíte?

Těším se, že si to teď užiju chvilku na stadiónu v restauraci s hráči a fanoušky. A pak se těším, že se budu v klidu dívat na finále Ligy mistrů. Myslel jsem si, že tam budu, ale samozřejmě jsem to všechno přehodnotil a budu doma u televize. Budu si to všechno vychutnávat a číst zprávy. Vždy, když je taková situace, mi chodí ne desítky, ale stovky zpráv. Budu si je prohlížet a odepisovat. Jsem šťastný, že jsme dosáhli na takový výsledek.

Co to pro Jablonec po finanční stránce znamená?

Situace je taková, že v případě, že bychom nikam nepostoupili a nic nehráli, museli bychom přemýšlet o tom, že bychom v prodeji hráčů museli být víc povolní, jak já říkám. Jasně jsme smíření s odchodem Pernici do Plzně, to je už uzavřený transfer. A dál se budeme rozhodovat podle toho, že by přišla nějaká extra nabídka. Jsme v situaci, že pokud nebude pro nás zajímavá, nebudeme muset prodávat. Příjmem ze základní skupiny Evropské ligy máme financování na příští sezónu zajištěné.

Budete posilovat kádr?

Vše se bude odvíjet od toho, jaká bude naše transferová politika směrem ven. V případě, že by někdo odešel a oslabilo se mužstvo, tak bychom na to určitě reagovali. Každopádně počítáme s tím, že pro dvě soutěže bude potřeba kádr rozšířit o dva tři čtyři hráče. Cestování bude náročné, mohou přijít zranění a nemůžeme si dovolit, abychom neměli mužstvo, které nebude mít dostatečně široký a silný kádr.

Bude se moci vůbec hrát na Střelnici základní skupina Evropské ligy?

V nejbližších dnech asi přijede nějaká expertní komise z UEFA, která rozhodne. Jeden z problémů, které nejspíš budeme muset řešit, je kapacita. Ale uvidíme. Uděláme všichni všechno pro to, včetně magistrátu, kde jsem na zastupitelstvu na toto téma hovořil, a bude-li to jen trochu v našich silách, chtěli bychom Evropskou ligu představit na území města. Myslím, že si to všichni zaslouží. Je to zúročení dlouhodobé podpory sportu na území Jablonce. Není to jen o fotbale. Vznikla tady infrastruktura a člověk se nemusí stydět, když přijedou věhlasná evropská mužstva. Když vidím, které kluby budou Evropskou ligu hrát, Arsenal, Chelsea, AC Milán, Marseille... Musím říci, že je to pro nás velká výzva. Uděláme vše proto, abychom to mohli pro naše fandy hrát doma. Ale o tom nerozhodujeme my, ale přijede komise a uvidíme. Uděláme však maximum.