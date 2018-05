Oslavenec Řezníček musel dolů, s Hanáky ale bujaře slavil. Spartě jsem moc nevěřil, říká

Jak hodnotíte půlroční působení v Olomouci?

Kladně. Vstřelil jsem ve dvanácti utkáních šest gólů. Samozřejmě některé zápasy se mi povedly, jiné tolik ne. Je otázka na trenéra, jestli jsem týmu pomohl. Já jsem ale jakžtakž spokojený.

Na Hané jste se po příchodu z Viktorie hodně rychle aklimatizoval...

Byla tady byla opravdu dobrá parta s mladými kluky, kteří mají před sebou perspektivu.

Spokojený můžete být i se závěrečným střetnutím s Mladou Boleslaví, v němž jste udělali vítěznou tečku (3:0) za povedenou sezónou...

Zápas byl pro nás těžší, ale my to doma pořád nějak rvali a naštěstí to vyšlo. Byla by škoda po skvělé sezóně doma v posledním kole nevyhrát a nerozloučit se s lidmi vítězstvím. Jenom škoda červené karty, kvůli níž jsem musel jít dolů, už podruhé za sebou... Ale konečný výsledek je fakt výborný.

Nakonec končíte ligu na čtvrtém místě před Spartou. Jak si umístění ceníte?

Na nováčka je to super. Já to trochu před začátkem zápasu čekal. Říkal jsem klukům, že Jablonec to zvládne, ale Spartě jsem na Bohemce moc nevěřil, což se potvrdilo.

Hostování na Hané vám končí. Co s vámi bude dál?

Podle zpráv se zapojím do přípravy s Plzní. Uvidí se, jak to dopadne s Krmenčíkem, od toho se vše bude odvíjet dál.