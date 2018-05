Po Dukle byl zlomený, teď je šťastný. Už to bude jenom lepší, radoval se majitel Baníku

„Byly to velké nervy, ale já věřil celou dobu, že to udržíme. Byli jsme na tom v sezóně hodně špatně a hodně lidí po prohraném zápase s Duklou (1:2) říkalo, že máme tak pětiprocentní naději. Já byl ale přesvědčený, že jeden dva vyhrané zápasy to zlomí. A vidíte, dneska jsme šťastní," svěřoval se po výhře nad Brnem autor druhého gólu v utkání slovenský záložník Marek Hlinka.

Zlom podle něj přišel v utkání s Jihlavou (3:1). „Tam jsme přežili klinickou smrt. To byl v podstatě šestibodový zápas. A když jsme pak doma remizovali 0:0 s Plzní, a místy byli i lepší, tak jsme si uvědomili, že můžeme hrát s kýmkoliv a že to zvládneme," popisoval Hlinka.

Zásadním momentem pro záchranu Baníku v lize byl příchod kouče Bohumila Páníka, který v průběhu jara vystřídal odvolaného Radima Kučeru. Ani jemu ale začátek nevyšel a po porážce s Duklou se i majitel klubu Václav Brabec bál sestupu. „Po tom jednadvacátém kole jsem byl úplně zlomený. Začínal jsem se smiřovat, že spadneme do druhé ligy," přiznal Brabec.

Zároveň ale uvedl, že klub by pád nijak neohrozil. „Nemělo by to žádný vliv. Jsou horší na věci na světě, ale teď jsem z celého srdce rád, že se to podařilo a v lize zůstáváme. Věřím, že už to teď bude v Baníku lepší a lepší," řekl klubový majitel.

Kotrmelce nenastanou

Jen pár minut po posledním utkání už přemýšlel nad novou sezónou. „Určitě chceme posily do ofenzivy. Celkově by měli přijít asi tři hráči plus kluci, kteří se nám vrátí z hostování ve druhé lize. Je jich asi patnáct, pak to bude na Páníkovi, jak to poskládá," naznačil Brabec, že na trenérském postu se v Baníku nic měnit nebude.

Zkušený stratég Páník má v jednom jasno. „Takové rošády a kotrmelce, jaké tu byly dříve, rozhodně nenastanou. Doplníme to, a především chci vidět odchovance, kteří mají potenciál a pomalu pro první tým dozrávají," naznačil.

Počítat může zřejmě i s kapitánem Milanem Barošem, jenž ještě v sobotu nevěděl, zda bude pokračovat. O den později ale naznačil, že se mu ještě končit nechce. „Je to nezdolný Valach, který lezl lezl až vylezl na vrchol. Těch jeho devět gólů bylo nesmírně důležitých a některé i tříbodové. Chceme ho tady, je to vynikající člověk i fotbalista," radoval se Páník.