Požár touží dostat Zbrojovku zpátky do ligy. Čeká složitá jednání

Pražskou Spartu, v níž ještě nedávno působil ve významné pozici u prvoligového mužstva, vyměnil za Brno, které se vzpamatovává z pádu do druhé ligy. Dvaačtyřicetiletý Tomáš Požár nastoupil do funkce sportovního manažera ve fotbalové Zbrojovce.

Prozradil, že kontakt probíhal několik týdnů. „A postupně jsme dospěli k dohodě. Moje role ve Spartě se totiž měnila a její vedení mi navíc dalo svolení, že mohu jednat s jinými kluby. Neodradil mě ani sestup Zbrojovky do druhé ligy, byť to pochopitelně není komfortní situace. Jsem rád, že u mužstva zůstal trenér Pivarník, s nímž se znám z někdejšího společného působení v Bohemians. Máme podobnou fotbalovou filozofii," uvedl bývalý hráč letenského týmu.

Požár prý Brno dokonce upřednostnil před nabídkou z Liberce. „To bych nerad komentoval. Zbrojovka je ale významný klub s bohatou tradicí. Rozhodně patří do ligy a já udělám maximum pro to, aby se mezi elitu co nejdřív vrátila," pustil se do práce s jasným cílem.

Vynechá dovolenou

Požárovým bezprostředním úkolem je, aby se v Brně povedlo dát dohromady natolik silný kádr, který by už v nadcházející sezóně splňoval parametry pro nejvyšší soutěž. „Nebude to jednoduché, protože kvalitní hráči se do druhé ligy nepohrnou. Takže se ani v létě nechystám na dovolenou. Čeká nás totiž řada složitých jednání. Prioritou bude přivést fotbalisty se vztahem k jihomoravskému regionu, ale není to rozhodně podmínkou. Některé nové hráče bychom chtěli mít už 11. června na startu letní přípravy, ale využijeme zřejmě celé přestupní období," odhaduje.

Kouči Pivarníkovi hodlá být partnerem pro jakoukoli diskusi. „Určitě má pořád Zbrojovce co dát. Považuji ho za jednoho z nejlepších trenérů u nás," tvrdí Požár, který se prý necítí být brněnským spasitelem. „Já jsem člověk, který věří v kolektivní práci," prozradil.

Potvrdil, že by ve Zbrojovce měli i ve druhé lize zůstat brankář Melichárek a stoper Pavlík, kteří patří k největším oporám mužstva. Zcela jistě naopak odejdou Bazeljuk, Kijanskas, Acosta a Kratochvíl. Smlouva vypršela i Juharovi či Polákovi.