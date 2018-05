Je váš odchod z Plzně aktuální?

Nevím, opravdu. Jsem v Plzni, pokud někam půjdu, tak se to všichni dozví. Tyto záležitosti řeší můj manažer s panem Šádkem (šéf Plzně). Na stole nic nemám, jsem hráčem Viktorky.

Plzeňští fanoušci jsou ovšem na jehlách, jestli budete pokračovat.

Jasně, rozumím jim. Nemůžu stoprocentně slíbit, že zůstanu. Když přijde velká výzva, angažmá v atraktivní soutěži, nevidím důvod, proč to nezkusit. Ale Plzeň je Plzeň. Pokud někdy půjdu ven, vím, že se vrátím jedině do Viktorky. Nikam jinam.

Jakou soutěž byste v případě nabídek z ciziny preferoval?

Mým snem byla vždycky anglická Premier League. Ta by mě bavila. Ale znovu opakuji, jsem v Plzni. Víc už to nechci komentovat.

S Viktorií jste dokráčeli k titulu, na kterém máte lví podíl. Je proto i váš nejcennější?

Nejcennější určitě je. Ale z důvodu, že znamená Ligu mistrů. Půjde o konfrontaci se skvělými kluby. Přeju si do skupiny Real Madrid. Ostatně, neznám nikoho, kdo by si na San Bernabeu nechtěl zahrát. Na barcelonském Nou Campu jsem si tehdy s Plzní aspoň zatrénoval, zápas jsem pak strávil na tribuně.

Na mistrovské oslavy s fanoušky na náměstí Republiky jste přijeli v obrněném vozidle. Věděl jste o tom dopředu?

Netušil jsem souvislosti. Proč tank, říkal jsem si. Až když jsem viděl pana Šádka, jak sedí na tanku a mává klackem, došlo mi. Klackem proti tankům.

Je titul sladší, že jste sparťanské a slávistické tanky porazili?

Před sezónou vypadala situace všelijak. Slavia nakoupila iks hráčů, na jaře z nich nehrál skoro nikdo. Může si nakupovat, jak chce, my víme, že máme silný kádr. Byť jen česko-slovenský. Ale i s ním se dá hrát hezký fotbal a získat titul. Na jaře jsme se sice uspokojili, měli jsme v hlavách velký náskok z podzimu. Poslední zápasy jsme však předvedenou hrou i výsledkově zvládli. Ale ať si každý říká, co chce: máme titul, Ligu mistrů, to je nejdůležitější.

Kromě titulu jste se stal Králem střelců HET ligy. Kam tuto trofej řadíte?

Hodně vysoko, je to hezký. Trofej beru jako třešničku na vydařenou sezónu. Ale hlavní je, že máme titul.