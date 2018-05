Kouč Jílek o popichování s Radou a šancích Olomouce v Evropě. Hlavně bez ostudy, přeje si

Do pohárové Evropy se s Olomoucí dostal, takže teď má jediné přání. „Samozřejmě v ní obstát a neudělat ostudu. Zvláště když kolem sebe slyším, co tam míníme dělat a že jen českému fotbalu pokazíme koeficient,“ netají trenér Václav Jílek, že by chtěl se svým mladým týmem na evropské scéně překvapit stejně, jako zaskočil konkurenty v uplynulém ligovém ročníku. „V rámci evropského průměru jsme konkurenceschopní, o tom jsem přesvědčen,“ ujišťuje kouč, jenž byl v anketě ligových kapitánů, novinářů a svých trenérských kolegů pasován na Trenéra sezóny.

Olomoucký trenér Václav Jílek slaví výhru a cestu do pohárové Evropy.

Trenéři fotbalové reprezentace do 21 let Václav Jílek (vlevo) a Vítězslav Lavička.

Domácí soutěž máte u nohou, takže teď na Newcastle, ne?

Narážka na pasáž v autobiografii Pavla Srníčka?

Samozřejmě. Vždyť brankářská ikona Newacastlu v autobiografii píše, že právě vy byste jednou mohl být vhodným koučem pro Magpies...

Na ješitnost člověka takováto slova zabrnkají, a i k pozitivnímu myšlení mu napomohou, jenže každá troufalost má své hranice. Zvláště když má angličtina není na takové úrovni, abych se mohl na podobnou štaci vydat a zahraniční mužstvo zvládl.

Ale jste přece mladý trenér. Váš starší jablonecký kolega vás alespoň při slovní přestřelce, kterou jste spolu v závěru ligy vedli, za mladého označil.

Těší mě to a cením si toho, i když kolikrát se jako mladý necítím.

Vyčerpání z právě skončené ligy? Z tahanice o účast v evropských pohárech? Z toho, že vám třetí příčka a tím i přímá cesta do základní skupiny Evropské ligy unikla?

I tak se to dá brát. Téměř celou sezónu jsme nebyli horší než třetí, jenže v úplném závěru jsme nakonec o tohle místo přišli. Jablonec hrál na jaře fantasticky a byl jednoznačně nejlepším mužstvem ligy.

Proč tedy zmiňovaná slovní přestřelka s Radou? Proč zpochybňování jablonecké výhry v předposledním kole na Slavii, po níž vystoupali Severočeši na třetí stupínek a vás z něho sesadili?

Bylo pro mě prostě hrozně překvapivé, že Jablonec vedl na Slavii po půlhodině tři nula. Nečekal jsem to. Co nečekal, zarazilo mě to. Ale nic jsme tím nenaznačoval.

Takže jen popíchnutí bouřliváka Rady?

Nemyslím, že by bylo za hranou. Zvlášť když on sám rád popichuje.

Však vám odpověděl, že jste měli udržet jedenáctibodový náskok, který jste na Jablonec po podzimu měli.

Sám ví, že jsou věci, které trenér ovlivnit nemůže. Pravdou je, že Jablonec na nás měl po podzimu docela velkou ztrátu. Kdyby měl normální výkonnost a uhrál standardní počet bodů jako na jaře většina týmů, třetí bychom zřejmě byli.

Jenže on vás pod Radovým vedením předstihl a z přímé účasti v Evropské lize vystrnadil.

I čtvrtá příčka je podle mě úžasná, takže celá sezóna dopadla přímo snově. Obával jsem se, abychom nedopadli jako většina nováčků před námi, abychom jako třeba Zlín nebo Teplice na podzim díky nováčkovskému elánu nezářili a na jaře se nepropadli.

Což se nestalo i díky vám a vaší filozofii, kterou tak vyzdvihoval při vašem dekorování trenér Dušan Uhrin. Zkusíte pregnantně vyjádřit hlavní myšlenku, kterou se snažíte do hry Olomouce vtisknout?

Chci skloubit herní atraktivitu s pragmatičností, tedy odpovídajícím bodovým ziskem, jde mi o to, nečekat, až soupeř udělá chybu, ale donutit ho k ní. To jsou základní premisy, jež na hráčích vyžaduji.

Škola Jaroslava Hřebíka, s nímž jste ve Spartě stejně jako další z dekorovaných trenérů Martin Hašek pracoval?

Spíše logické vyústění nároků na hráče a předváděnou hru, které mi Jarda Hřebík jako mentor vtiskl do hlavy a mysli. A myslím, že u Martina Haška jde o nastavení podobné, i když každý jdeme svou cestou.

Pro vás i Olomouc úspěšnou, neboť pro vaše trenérské ego musí hodně brnkat vědomí, že jste právě Spartu nechali za sebou.

Přeskočili jsme klub s obrovskou tradicí a nejvyššími ambicemi, neboť se ukázalo, že peníze nejsou všechno. Individuální kvalita hráčů Sparty byla obrovská, ale týmově to prostě nebylo úplně ono.

Tím ale neodpovídáte, proč jste ji trumfli právě vy.

Protože jsme dostali mužstvo na určitou kvalitativní hranici a ono zvládlo požadavky na organizaci hry, které mám.

Napadlo vás něco podobného, když jste do ligy vstupovali jako nováček?

Po letním kempu v Polsku jsem věřil, že jsme schopni atakovat horní polovinu tabulky.

Jenže jen u horní poloviny tabulky nezůstalo, dostali jste se do pohárové Evropy. Je v ní Olomouc schopna obstát?

V rámci evropského průměru jsme konkurenceschopní, o tom jsem přesvědčen

I s kádrem, z něhož nejspíš hned několik hráčů odejde na jinou štaci?

To jako trenér neovlivním. Zvlášť když Houska, Plšek a Radakovič mají ve smlouvě klauzuli o uvolnění, pokud případný zájemce naplní její podmínky. V případě Jemelky, Kalvacha a dalších, jejichž jména se skloňují, by muselo jít o nadstandardní nabídku, abychom kývli. Vydobyli jsme si pozici a sportovní prestiž a byla by strašná škoda ji hned vyklidit jen pro peníze a volání ostatních klubů.

Ale i tak půjde o zásah do olomouckého kádru. Zvláště když i Řezníčkovi skončilo hostování a není jisté, zda si ho Plzeň neponechá.

Jisté je, že o dva tři hráče přijdeme a že i Řezníček odchází, ale máme připravené varianty, jak situaci řešit. A i na posílení mužstva pracujeme, abychom v pohárové Evropě neudělali ostudu a nepokazili našemu fotbalu bodový koeficient, což jsou narážky, které teď pravidelně slyším.