ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Džeko se našemu občanství nebránil, co bychom za takového útočníka dali!

A těm v jejich klubech někdy naplno, někdy zaobaleně říkají o tom, kdo je platí a tož by se neměli zranit. Kdyby bylo na klubech, tak by státní reprezentace neexistovala. Leč opět prachy, prachy. Mistrovství světa a mistrovství Evropy je ohromný výdělek pro UEFA i FIFA a potažmo i pro národní svazy.

A národní týmy již v mnoha případech nejsou národními. Jen kolik naturalizovaných Brazilců hraje v národních týmech po celém světě? Když jsem vedl se zemřelým trenérem Marečkem reprezentaci do 21 let, mohli jsme takto získat Džeka hrajícího za Teplice. Nebránil se našemu občanství, kvůli liknavosti a nezájmu funkcionářů se to neuskutečnilo. A tak hrál a hraje za Bosnu. Co bychom za takového útočníka na úrovni A týmu posléze dali!

Motivační stránka je narušena i vědomím, mám jet na zaslouženou dovolenou s podlomeným zdravím z přípravného zápasu? Přátelé, žijeme v globálním konzumním světě! Letmo se podívejme na herní stránku. Po vzoru Barcelony chce být každý dominantní na míči. Bez ohledu na to, že na rozdíl od jejich baga jsou naši hráči schopní ztratit míč hned na vlastní polovině, nejlépe mezi vlastním pokutovým územím a středovým kruhem. Při práci s míčem se nerespektuje, v jakém prostoru to je. Hráč Hradce v padesátých letech minulého století a pozdější trenér Jaroslav Kosina říkal: „Když budu lepší v obou šestnáctkách, před vlastní i soupeřovou brankou, tak jim střed hřiště klidně přenechám".

Jako reprezentační trenér jsem postoupil s mužstvem na mistrovství Evropy šestnáctiletých, osmnáctiletých i jednadvacetiletých a souzena mi byla pátá místa. Což o to, být pátý v Evropě je dobré, leč v přípravě na sezónu jsem vedl ČSSR „17" i ve dvou březnových utkáních proti Bulharsku. Oni již rozehraní, my nikoli. Výsledek prvního zápasu v Neratovicích 0:4. Když jsem během zápasu smrkal, jakýsi divák křičel: „A ještě si utři oči!"

Šéfem reprezentací dorostu byl Milouš Kvaček, který před odvetou přijel a říká: „Předseda komise mládeže Milan Valko hledal v archivech, kdy naše dorostenecká reprezentace prohrála takovýmto rozdílem. Nenašel! A jaké opatření jste udělali pro druhý zápas?"

Nebyl jsem v dobré náladě a ani jsem neměl přílišnou úctu k autoritám, tak říkám: „Slíbil jsem hráčům, že když vyhrají, budou moci kouřit a litr vína na hlavu!"

Odpověděl: „Tyhle hradecké metody mi sem nezatahuj!".

Odvetu jsme vyhráli v Mělníku 1:0 a já přeji totéž při zápase s Nigérií Karlu Jarolímovi, kterého jsem jako dorostence vedl v krajské reprezentaci východočeského kraje.