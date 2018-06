Přestup dostal k narozeninám. Dominik Janošek ve středu oslaví dvacáté narozeniny. Do ligy se prosadil již v útlém věku. První část sezóny 2017/18 v brněnské Zbrojovce, kde nastoupil do čtyř duelů. Výrazněji se prosadil na jaře v kádru Slovácka - odehrál celkem 741 minut, když naskočil do 10 utkání. Záložník také nastupuje za mládežnické reprezentační výběry, nakoukl už i do týmu U21.

Janošek na západě Čech podepsal čtyřletou smlouvu, zatím ale bude působit na hostování v kádru Slovácka.

Dominik Janošek: „O přestupu do Plzně se mi před rokem ani nesnilo. Je to pro mě pocta.“#fcvp pic.twitter.com/HcZMqJcPvb — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 12. června 2018

"Dominik je velice perspektivní a talentovaný fotbalista, takže jsme rádi, že ho můžeme přivítat ve Viktorii. Pro jeho fotbalový růst bude nejlepší, aby pravidelně nastupoval v nejvyšší soutěži. Letní přípravu a sezónu začne ještě v dresu Slovácka, my jej však budeme detailně sledovat. Věřím, že v budoucnu bude pevným členem našeho kádru," avizuje generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

"Je to pro mě pocta. Ohromně si vážím, že přestupuji do nejlepšího mužstva. Před rokem jsem o tom ani nesnil," pochvaluje si Janošek. "Sice jsem nyní hráčem Plzně, ale budu ještě hrát za Slovácko, kde budu maximálně pracovat, abych se prosadil do sestavy a podával co nejlepší výkony," slibuje.