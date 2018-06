Fotbalisté Brna oslavili čtyřicáté výročí od titulu velkou párty

"Myšlenka na tento sraz se zrodila na pohřbu Pepíka Pešiceho, kdy jsme se rozhodli se všichni potkat. Zvolili jsme termín 12. června, což je přesně čtyřicet let od našeho vítězství 1:0 v Trnavě, které rozhodlo kolo před koncem o našem titulu," řekl ČTK bývalý fotbalista mistrovské Zbrojovky Karel Jarůšek.

Jarůšek se po dlouhé době potkal s bývalými spoluhráči. Například se stoperem Karlem Dvořákem, pozvání přijal i Slovák Ivan Hrdlička, který hrával za Zbrojovku ještě před ziskem titulu a v osmdesátých letech ji i trénoval.

"Jsem přesvědčen o tom, že kdyby zůstal tenkrát v týmu déle Josef Pešice, tak bychom získali i další titul. Měli jsme výhodu i v tom, že náš kádr hrával téměř deset let spolu. Přestupy do zahraničí nebyly možné a neodcházelo se moc ani do jiných klubů. Což dnes není možné," dodal Jarůšek.

Velký podíl na vzestupu Zbrojovky měl i trenér Masopust. "Hrával s námi na tréninku. Byl tehdy i v šestačtyřiceti letech ve velké formě. Hlavně nám ukázal názorně i to, co po nás chtěl. A my jsme si mysleli, že to není možné. Musím říci, že po nás pěkně i řval. I když si většina lidí dodnes myslí, že s ním byla pouze legrace," připomenul Jarůšek kvality prvního českého držitele Zlatého míče.