Teplice zahájily přípravu i s dvojicí posil Hošek, Luts

"Ještě bychom potřebovali dva tři hráče především z toho důvodu, že máme nějaké zraněné hráče. Takže hledáme křídlo a útočníka," řekl na teplickém webu sportovní ředitel klubu Jakub Dovalil s tím, že jednání o dalších posilách už jsou v plném proudu.

"Nemáme možnosti jako Sparta, Slavia nebo Plzeň, takže situace není úplně jednoduchá. Máme vytipované nějaké reprezentanty z Afriky, Balkánu a pobaltských republik. Ale zatím jsme se k této variantě nepřiklonili, takže hledáme v Čechách," prohlásil Dovalil.

Na úvodním tréninku tak byli novými tvářemi Hošek z Karviné a Luts z Bohemians 1905. "Hošek už tady hrál, ale nedostával tolik příležitostí. V Karviné naopak hrál absolutně stabilně, a to i po postupu do ligy," řekl Šmejkal. "Luts je estonský reprezentant a levák, takže by nám měl pomoci zkvalitnit přechodovou fázi v útoku," dodal Dovalil.

V kádru zůstane také teplický objev Patrik Žitný, který v minulé sezoně naskočil do nejvyšší soutěže a v deseti zápasech dal čtyři branky. "Odehrál první půlrok, teď to bude mít těžší. Bude muset kvalitu potvrdit a i soupeři si na něj dají větší pozor. Pro jeho vývoj je zůstat lepší, protože když potvrdí vývoj, tak z něj bude dobrý hráč a může se posunout dál," řekl Dovalil.

Teplice by mohly přijít o útočníka Davida Vaněčka, který byl v uplynulé sezoně s deseti góly nejlepším střelcem týmu a v zimě mu končí smlouva. "Zájem registrujeme, je tam ve hře i nějaká výměna. Ale zatím to není ve stavu, že bychom se blížili dohodě. Pro nás je priorita sehnat adekvátní náhradu," uvedl Dovalil.

Severočeský celek bude mít v novém ročníku co napravovat, protože po nepovedeném jaru skončil sice osmý, ale jen s čtyřbodovým odstupem od sestupového pásma. "Sezonu musíme hodnotit jako neúspěšnou, cíl jsme nesplnili. A především její jarní část, kdy jsme získali pouhých jedenáct bodů, byla velmi špatná," řekl předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Hráči i realizační tým za jarní výkony už v polovině května dostali pokutu půl milionu korun, ke změně trenéra však vedení nesáhlo. Šmejkal ale dostal za úkol zapracovat na zlepšení herního projevu a zejména přístupu hráčů k zápasům.