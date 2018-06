Síly čerpal Vrba v Rakousku. Vysvětluje situaci Krmenčíka a konec záložníka se zkušenostmi z bundesligy

Zvládl jste si během necelých tří týdnů od konce ligové soutěže odpočinout? Podařilo se vám vypustit fotbal, nebo při vidině sezóny s Ligou mistrů šlo o nereálný úkol?

Ale ano, vypnul jsem, protože mistrovství světa začalo až ve čtvrtek, tudíž nebyl žádný fotbal v televizi. Vyřídil jsem nějaké povinnosti v rodném Přerově, pak vyrazil s manželkou na dovolenou do Rakouska. Odpočinul jsem si.

Jste spokojený s dosavadním doplněním kádru?

Pracovali jsme na tom určitou dobu. Jednali jsme s hráči v průběhu jara, jen se pak vše dolaďovalo v daných termínech. Momentálně spíše čekáme. Pokud by někdo odešel, zareagujeme. Směrem dovnitř je kádr uzavřený. Obráceně nikoliv.

S vaším týmem byl spojován rovněž Zelený z Jablonce a Kalvach z Olomouce. Znamenají vaše slova, že jednání skončila bez úspěchu?

Na to se musíte zeptat jiných lidí. S Lukášem Kalvachem jsme mluvili dříve. Ale v Olomouci se měnili majitelé, tudíž nevím, jak se případná další jednání budou vyvíjet.

Jaký je zdravotní stav kádru, který nastoupil do přípravy?

Obránce Hejda trénuje individuálně, na funkčních testech si navíc natáhl sval. Záložník Zeman je po operaci. Bude se pomalu zapojovat do mužstva, zatím je schopný absolvovat spíše jen část tréninku. Obránce Hájek se chystá pod dohledem fyzioterapeuta, určité pasáže zvládá s námi. Každopádně do odjezdu na soustředění v Rakousku čtvrtý červencový den by měli být všichni v pořádku.

Můžete přiblížit osud Václava Pilaře, který s vámi přípravu nezahájil?

Bylo těžké se rozhodnout, že už u nás nebude pokračovat. Odehrál za Plzeň skvělá utkání během mého prvního angažmá zde na západě Čech. Jenže po působení ve Wolfsburgu byl často zraněný. Rozhodli jsme se pro jinou variantu, hodně mě to mrzí. Jde o výborného fotbalistu, ale má vleklé zdravotní problémy. Proto jsme se rozhodli pro jinou variantu.

Zatímco na testy přišel z Nizozemska útočník Jaroslav Navrátil, často v souvislosti s odchodem padá jméno Michaela Krmenčíka. Počítáte s ním pro sezónu?

Že by měl odejít, vím jen z médií. O žádné konkrétní nabídce nic nikdo z klubu neříkal. Pokud přijde lukrativní nabídka pro všechny strany, možná odejde. Ale momentálně nejde o aktuální téma.

Promítne se do přípravy výrazně skutečnost, že po dlouhé době nebudete hrát předkolo žádného z evropských pohárů a máte jistotu startu v základní skupině Ligy mistrů?

Určitě je to výhodnější. Na druhou stranu je nynější situace více zavazující pro začátek sezóny, který bychom měli zvládnout. Každopádně se nemusíme soustředit na kvalifikace, které normálně mají v úvodu sezóny přednost. Můžeme nasadit hráče, jež si místo vybojují, do ligových utkání a plynule přejdeme do Ligy mistrů. Mnohdy jsme byli v minulosti kritizováni, že do ligy nejdeme v nejsilnější sestavě. To nyní odpadne. Díky změně herního systému se ale začíná o čtrnáct dnů dříve, takže liga nám vlastní nahradí předkola. Pro mužstva, která musí do předkol, bude start hodně náročný. Jsem zvědavý, jak to zvládnou. My máme určitě výhodu.