Mladá Boleslav zahájila přípravu bez výraznějších změn v kádru

Trenér Jozef Weber přivítal na startu přípravy i navrátilce z hostování Lukáše Hůlku, Miroslava Keresteše, Stanislava Klobásu a Daniela Nováka. Šanci zabojovat o stálé místo v týmu dostanou i odchovanci Ondřej Rudzan, Jan Král, Jakub Klíma, Adam Provazník, Michal Dohnalík, Vítek Vejr a brankář Petr Mikulec.

Změny v kádru by však mohly následovat. "Zvažujeme nabídky na Golgola Mebrahtua, Aleksandra Šušnjara i Lukáše Pauscheka. Zajímáme se o brankáře Lukáše Budínského a Tomáše Wágnera z Karviné a slávistického brankáře Martina Berkovce. Pro novou sezonu musíme dát do kupy křídelní prostory. Když přivedeme dva až tři kvalitní hráče do základní sestavy, můžeme zase usilovat o takové umístění v lize, ze kterých se postupuje do Evropy," řekl pro mladoboleslavský web prezident klubu Josef Dufek.

Devátý celek uplynulé sezony se bude dva týdny připravovat převážně v domácím prostředí. První herní prověrka čeká Mladou Boleslav v sobotu 23. června na turnaji v Benátkách nad Jizerou. Od 5. do 14. července bude tým v Rakousku na soustředění.