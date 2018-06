Jablonec mi přišel jako optimální přestup, říká útočník Ikaunieks

Hotovo, podepsáno. čtyřiadvacetiletý lotyšský útočník Davis Ikaunieks přejel z Lotyšska celé Polsko, aby ve středu v Jablonci podepsal nakonec tříletou smlouvu a potvrdil tak přestup z Jihlavy. Takže žádná Slavia nebo Plzeň. Jablonec za něj zaplatí 15 miliónů korun, s bonusy za starty v Evropské lize to může být až dvacet. Dříve, než ho kouč Petr Rada poslal na rotoped, stihl poskytnout pro Právo a Sport.cz exkluzivní rozhovor.

Měly o vás zájem Plzeň i Slavia, co rozhodlo pro Jablonec?

O zájmu několika klubů z české špičky jsem věděl od své zastupující agentury Global Sports. Nechával jsem jednání na ní. Po jednání s jabloneckým šéfem Miroslavem Peltou a koučem Petrem Radou jsem pak tuto nabídku vyhodnotil jako optimální.

Znáte někoho z týmu?

Osobně jen gólmana Jana Hanuše, který chytal v Jihlavě. Ostatní jako soupeře z trávníku.

Jak obtížné podle vás bude prosadit se do útoku, v němž hrají Chramosta a Doležal?

Uvědomuji si, že Jablonec je kvalitní klub. Třetí tým ligy, nejlepší mužstvo jara, finalista domácího poháru a nyní účastník základní skupiny Evropské ligy. Je logické, že má kvalitní kádr. Prosadit se do základní sestavy, bude těžké, ale věřím, že to dokážu poctivou prací v tréninku a svými výkony na trávníku. Vím, že mám všechno ve svých rukách.

Čím budete chtít kouče zaujmout, abyste se dostal do základní sestavy?

Především vstřelenými góly, jsem útočník, mám v krvi střílení branek. Dokázal jsem to i v Jihlavě. Góly chci dávat už v přípravě a pak především v soutěžních zápasech. Příležitost se ukázat dostanu, nesmím ji promarnit.

Jihlava sestoupila. Berete přestup jako vysvobození, že nemusíte hrát druhou ligu?

Nenazval bych to vysvobozením. Samozřejmě je velký rozdíl mezi první a druhou ligou, ale rozdíl je i mezi Jihlavou, hrající převážně o záchranu, a Jabloncem, který má velké ambice. Přestup do tak silného klubu beru i jako ocenění toho, co jsem v jihlavském dresu předváděl. Jablonec je pro mne velká výzva.

Podle vašeho manažera Filipa Zíky prý z české ligy do jiné evropské soutěže nespěcháte. Přesto, jakou ligu a za jaké mužstvo byste si chtěl v budoucnu zahrát?

Zahraniční ligy sleduji, navíc s Jabloncem mám šanci se ukázat v Evropské lize. Pochopitelně bych se chtěl přes Jablonec dostat do nějakého zahraničního klubu, ideálně postupnými kroky. Mám-li vyslovit svoje přání, či sen, pak bych si chtěl zahrát bundesligu nebo Premier League.

V čem pro vás zatím byla přínosná česká nejvyšší soutěž, když jste vlastně hrál jen o záchranu?

Měl jsem především velký prostor pro osobní hráčský rozvoj. Přišel jsem z lotyšské ligy, která není na takové úrovni. Poznal jsem rychlejší, fyzicky náročnější, a především taktičtější pojetí fotbalu. Zvykal jsem si na osobní obranu a tvrdou hru obránců i prosazování se jeden na jednoho. To jsou zkušenosti, které se neztratí. Fotbalově jsem se hodně posunul, což na sobě cítím a chci se dál zlepšovat. Jablonec je k tomu ideální fotbalové místo, další krok nahoru. Pomohlo mi to získat i stálé místo v lotyšské reprezentaci. V naší zemi má česká nejvyšší soutěž velmi dobrý zvuk.

Takže byste českou nejvyšší soutěž doporučil krajanům?

Jednoznačně ano. Je to soutěž, která vás zvedne výkonnostně, zocelí lidsky a když se dívám na přestupy kolem sebe, snáz, než v Lotyšsku, hráčům otevře dveře do ještě kvalitnějších soutěží.

Po minulém ligovém ročníku jste byl vyhlášen nejlepším cizincem. Překvapilo vás to v silné konkurenci zahraničních hráčů?

Hodně mě to překvapilo. Tajně jsem myslel na první pětku. V české nejvyšší soutěži jsou výborní zahraniční hráči, namátkou Slováci Patrik Hrošovský v Plzni, Miroslav Stoch ve Slavii, a k tomu Nico Stanciu ve Spartě. Konkurence je opravdu velká a kvalitní. Tím víc si ocenění vážím a beru ho i jako závazek, abych v nadcházející sezóně potvrdil, že jsem nebyl nejlepším cizincem v české lize zvolen náhodou. To znamená ještě se zlepšit.

Jak jste se vůbec dali dohromady s Filipem Zíkou?

Vím od pana Pavla Zíky, že Filip se zajímal nejen o velké evropské soutěže, ale třeba i o pobaltské a skandinávské. Věděl o mně, sledoval mě i bratra Janise, kterého si vybraly Méty. Oslovil mě na facebooku a pak i ředitele mého mateřského klubu Liepaji Marise Verpakovskise, nejlepšího lotyšského fotbalisty v historii. Potkali jsme se, dohodli se a tak vznikl nejen profesionální vztah, ale i kamarádství.