Jágr jde na led. Bude to trápení, ale i výzva, tuší šéf Rytířů

Čtyři přípravné zápasy vynechal, pátý už bude s číslem 68 na dresu. Za kladenské Rytíře v úterý v Ústí nad Labem nastoupí majitel klubu. Do utkání naskočí poprvé před sezónou šestačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr. Informaci potvrdil Sport.cz mluvčí klubu Vít Heral. Kladenský odchovanec se připravuje s týmem na další sezónu v druhé nejvyšší české lize. Utkání začíná v 18 hodin. Zápas budete moct sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.

Udělám všechno pro to, abych nastupoval od začátku sezóny, slibuje Jaromír Jágr

„Chci začít hrát co nejdřív, jedině tak se do toho dostanu. Bude to trápení, ale i výzva. A moje motto? Být zítra lepší než zítra," uveřejnil kladenský klub na svém facebooku Jágrovo vyjádření.

Kariéra ověnčená tituly, oceněními, ale věk nezastavíte, přesto se Jágr chystá na další sezónu. V NHL získal dvakrát Stanley Cup, pětkrát byl vítězem kanadského bodování a stal se historicky nejlepším Evropanem hrajícím v této soutěži. Pro následující měsíce je cílem dostat Kladno do nejvyšší soutěže. K tomu chce pomoct i na ledě.

https://www.facebook.com/RytiriKladno/posts/2175958302431900

„Že něco milujete, ještě neznamená, že z toho máte i radost. Chuť a radost z hokeje přicházejí s úspěchem. Když se vám daří, tak cítíte, že trénink nebo zápas vám něco dají. Věřím, že když se den ode dne budu cítit líp, přijde i ta radost," řekl Jágr 19. července po prvním společném tréninku s týmem, kdy nazul brusle.

Dnes přichází další fáze, zápas s Ústím nad Labem. Jak si povede?