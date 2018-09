Premiéra se úplně nepovedla, netajil trenér Čaloun po debutu na ústecké střídačce

Byl to pro něj premiérový zápas na prvoligové střídačce, ale nový trenér ústeckých hokejistů Jan Čaloun netajil po prohře s Třebíčí (3:4 po samostatných nájezdech) rozpaky. „Chceme bojovat o postup do play off, jenže tohle nemohu nazvat jako rvaní o elitní osmičku,“ shrnul úvodní vystoupení svých svěřenců v rozbíhajícím se ročníku první hokejové ligy.