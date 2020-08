První hokejová liga se bude hrát s play off a bez sestupu

Příští sezona první hokejové ligy vyvrcholí v play off a nebude se z ní sestupovat. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil herní systém Chance ligy, který v minulém týdnu odsouhlasilo patnáct z osmnácti účastníků soutěže. Zástupci druhé nejvyšší soutěže původně uvažovali o hracím systému bez play off, ale nakonec názor změnili. Vítěz vyřazovací části může za předpokladu, že splní licenční podmínky, postoupit mezi elitu.

V základní části se všechny celky utkají tříkolově každý s každým a hrát se bude 51 kol. Čtyři nejlepší týmy postoupí přímo do play off a mužstva na 5. až 12. místě budou hrát předkolo. V něm bude třeba vyhrát tři zápasy, od čtvrtfinále se bude hrát na čtyři vítězství. Pro ostatní týmy po základní části soutěž skončí.

S ohledem na možná karanténní opatření při pokračující pandemii koronaviru bude mužstvům, která nesehrají všechny zápasy, započítán do tabulky průměrný bodový zisk. Postup do play off bude možný ale jen v případě, že mužstvo odehraje alespoň 50 procent utkání základní části.

"Zápasy základní části, které nebude možné vzhledem ke karanténním opatřením sehrát podle rozpisu, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů po původním termínu, jinak budou považovány za nesehrané. Zápasy play off, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát vůbec, budou kontumovány," uvedl svaz v tiskové zprávě.

Sportovně-technická komise ČSLH může také zkrátit sérii play off v případě, že se karanténní opatření bude týkat obou zúčastněných týmů. "V případě, že by musela být předčasně ukončena celá vyřazovací část, právo postupu do Tipsport extraligy v sezoně 2021/22 získá klub, který dosáhl nejlepšího umístění v základní části a ke dni ukončení soutěže nebyl vyřazen z play off," konstatoval svaz.

Start nového prvoligového ročníku je naplánován na sobotu 12. září.