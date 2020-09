Havířov a extraliga? Na papíře vypadá kádr dobře, ale zůstaňme na zemi, říká trenér Režnar

Odvážně mezi favority Chance ligy se před sezonou, kterou odstartuje v sobotu 12. září domácím utkání proti Sokolovu, zařadil havířovský hokejový klub AZ. Chtějí do první čtyřky a nebránili by se ani postupu do extraligy, kterou hráli naposledy v sezoně 2002/2003. Formu Havířovští potvrdili v posledním přípravném utkání, v němž v úterý 1. září porazili extraligové Vítkovice 5:2.

„Za těch deset let, co v klubu jsem, jsme se neustále zlepšovali, což bychom rádi dodrželi," uvedl prezident AZ Havířov Jaroslav Mrowiec. „Dva roky jsme šetřili, a přesto jsme s nejmladším týmem v soutěži dosáhli fantastických výsledků. Tuto sezonu považujeme za klíčovou a věřím, že spojení nových posil s mladými kluky a trenéra Jirky Režnara, dokážeme posunout náš hokej zase výše," pokračoval.

Havířovský boss by se nebránil ani návratu mezi hokejovou elitu. „Nechceme velkohubě vyhlašovat útok na extraligu, ale v systému, kdy se postupuje přímo, bychom se tomu určitě nebránili," potvrdil. „Dva roky jsme nic neplánovali a skončili jsme pátí čtvrtí. Teď to vypadá fajn, ale může se stát, že nepostoupíme do play off a budeme za kašpárky. Všichni chtějí vyhrávat a na postup jsou větší adepti - Kladno, Poruba, Vsetín, Přerov. Když budeme patřit mezi ně, jenom dobře," uvedl Mrowiec.

Hokejiosté Havířova Martin Adamský (vpravo) a Ondřej Procházka.

HC Havířov, Twitter

K nejzvučnějším posilám, které do týmu přivedl nový sportovní manažer Pavel Zdráhal, patří bezesporu extraligový šampion s Třince Martin Adamský. Zkušenosti přináší také bývalý útočník Vítkovic či Třince Roman Szturc nebo exzlínský obránce Antonín Bořuta. „Jsem rád, že tady tyto hráče máme, důležité ale bude, aby své kvality ukázali v mistrovských zápasech. Zůstaňme na zemi. To, že ten kádr vypadá na papíře dobře, nic neznamená," uvedl 60letý Režnar.

Šanci zazářit dostanou talentovaní mladíci Ondřej Kachyňa a Ivan Lytvynov, kteří budou hrát v Havířově na střídavé starty z týmu extraligového nováčka z Českých Budějovic, se kterým AZ navázal spolupráci.

Druhá nejvyšší soutěž se letos bude hrát novým systémem. Přímo do vyřazovacích bojů jdou první čtyři po základní části, týmy na 5. a 12. pozici čeká předkolo play off. Hlavní změnou je, že nikdo nesestoupí. Do extraligy postoupí přímo vítěz soutěže.