Velká chyba rozhodčích, která ovlivnila zápas?! Je to hnus, rozčilují se fanoušci

Hokejisté Slavie se vydali na led Zubrů z Přerova nabuzeni šesti výhrami v řadě a také hned ze začátku první třetiny se dostali zásluhou Petra Kafky do vedení 1:0. Jenže ve druhém dějství Zubři dvěma góly v přesilovkách otočili skóre.

Slávisty ve druhé třetině podržel zejména jejich golman Martin Michajlov, který vytáhl několik skvělých zákroků. Na začátku třetí části využil přesilovou hru Lukáš Buchta, který vyrovnal na 2:2. Sporný moment přišel v 56. minutě, kdy obránce Přerova Filip Král navezl puk do útočného pásma v jasném ofsajdovém postavení.

Útočník Vlastimil Dostálek se sice snažil udržet nohu na modré čáře, ale Slávistickému hráči se mu jej podařilo vytlačit, jenže rozhodčí si toho nevšimli. Dostálek pak po přihrávce od Krále překlopil vedení opět na stranu Přerova. Slavia v závěru tlačila, ale při risku bez brankáře obdržela rozhodující ránu, kterou Dostálek zkompletoval hattrick.

K neodpískanému ofsajdu se po zápase vyjádřil na svém Instagramu bývalý reprezentant a nynější hráč červenobílých, který si v zápase připsal jednu asistenci, Petr Vampola. „Ofsajd? Snad se na to kluci čároví aspoň podívají a uznají chybu," připsal k fotografii, na které je sporný moment zachycen.

Fanoušci mistra světa z roku 2010 celkem jednoznačně potvrzují, že to ofsajd byl. „Jasný ofsajd! Kdo to pískal?" ptají se. „To je hnus, velebnosti," komentuje situaci jeden z fanoušků. Někteří se rozhodčích zastávají. „Rozhodčí je jen člověk a chyba se může stát," píší a zároveň dodávají slova podpory, že příště už to vyjde a Slavia začne soupeře po pauze zase válcovat.