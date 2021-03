Vsetín - Ústí n. Labem 2:1 SN Vsetín, Poruba a Třebíč doma uspěly, Sokolov se radoval venku

Hokejisté Vsetína, Poruby a Třebíče dokázali uspět na úvod předkola play off první ligy na domácím ledě. Po základní části pátý Vsetín zdolal dvanácté Ústí nad Labem 2:1 až po samostatných nájezdech, Poruba porazila Prostějov 2:1 v prodloužení a Třebíč vyhrála nad pražskou Slavií 4:1. Venku uspěl jen Sokolov, který v Litoměřicích zvítězil 3:2 v prodloužení. Druhé duely sérií na tři vítězství se hrají v pátek na stejných stadionech.

Vsetín musel od druhé třetiny dohánět ztrátu, protože vteřinu před první pauzou se za Slovan trefil Jiří Severa. Náskok držel až do 50. minuty, kdy vyrovnal obránce Lubomír Štach. V nájezdech se trefil jako jediný už v první sérii domácí David Březina. Valaši tak vyhráli pošesté za sebou.

Prostějov, kterému se v poslední době vůbec nedaří a dohrál dlouhodobou část se sedmi porážkami v řadě bez bodové zisku, dlouho sahal v Ostravě po úspěchu.

Jestřábi se po 41 sekundách druhé třetiny radovali z první branky po trefě obránce Františka Hrdinky a drželi náskok do 52. minuty, kdy se prosadil slovenský bek Lukáš Kozák. V 63. minutě rozhodl ve prospěch favorita Michal Hotěk a Poruba tak vyhrál i čtvrtý duel pod novým trenérem Karlem Suchánkem.

Třebíč oba duely v základní části se Slavií prohrála, ale tentokrát se radovala. Ukončila také sérii tří výher Pražanů z konce dlouhodobé části. Horáckou Slavii dostal v 15. minutě do vedení v přesilové hře pěti proti třem Lukáš Nedvídek.

V čase 31:32 vyrovnal v početní výhodě Daniel Kružík, ale domácím vrátil vedení také v přesilovce 119 sekund před koncem druhé části nejlepší střelec základní části Ladislav Bittner. V 57. minutě upravil na 3:1 Martin Šťovíček a sekundu před koncem při power play do prázdné branky dovršil výsledek Petr Beránek.

Litoměřice nedokázaly navázat na sérii pěti výher z konce základní části a Sokolov naopak šel do play off po třech prohrách v řadě, ale na severu Čech jej už po 109 vteřinách hry dostal ve vlastním oslabení do vedení Marek Švec. Ve 23. minutě zvýšil náskok naopak v přesilové hře David Tůma. O smazání ztráty Stadionu se postaral Martin Procházka, který nejdříve ve 46. minutě snížil a prodloužení vynutil 35 sekund před koncem třetí třetiny. V čase 67:30 ale rozhodl ve prospěch hostů Adam Křemen.