Chceme se dostat do semifinále, říká trenér Razým o cílech hokejové Slavie

Jak hodnotíte aktuální pozici týmu v tabulce WSM Ligy?

Ze začátku jsme prohráli čtyři domácí zápasy a bodová ztráta se promítá až do dneška. Odstupy v tabulce nejsou velké, existuje proto šance posunout se i výš. Kromě Varů, Českých Budějovic a Kladna prokazují velkou kvalitu i moravské celky Prostějova a Přerova. Přesto bychom chtěli po základní části skončit do čtvrtého místa, a především se potom probojovat do semifinále bez ohledu na umístění před vstupem do play off.

Nejnovější posilou Slavie je útočník Jiří Doležal z Litvínova. V čem by měl být jeho přínos?

Jirka Doležal hrál za Slavii dlouhá léta v extralize, kterou okusil ještě před měsícem v kádru Litvínova. Ten ho uvolnil do konce sezóny do Slavie. Vrátil se do prostředí, které zná. Je to bojovník, srdcem slávista, který se nám hodí jako dobrý hráč do oslabení. Měl by být platným členem mužstva.

A další změny v kádru?

Milana Kadlece jsme poslali na měsíční hostování do Litoměřic, jež ho chtěly kvůli nedostatku hráčů. Doufáme, že se mu tam bude dařit.

Co marodka a zranění?

Vypadli nám zkušení obránci Jiří Drtina a Jan Novák, tedy první obranná dvojice. Jejich absence se projevuje v přesilovkách. Na druhou stranu vyskočil mladý Šmíd, jemuž se otevřela cesta k prosazení. Máme možnost posoudit, jak si povede v těžkých zápasech.

V příštím kole hostíte Energii Karlovy Vary. Jaká je motivace proti lídru tabulky?

Těšíme se na každý zápas (úsměv). Samozřejmě chceme uspět.