Jsem rád, že patříme do první čtyřky, kvituje posila Slavie formu Pražanů

Jak se seběhl váš přesun z Litvínova do prvoligové soutěže?

Do Litvínova přišli noví hráči Ihnačák a Vandas a musel někdo odejít. Padlo to na nás, tedy na mě a Miloslava Hořavu mladšího, který šel do Kladna, kde trénuje jeho otec.

Oba s Hořavou jste v Litvínově většinou patřili do pracovité čtvrté útočné formace.

Tak se to prostě událo. Slavia projevila zájem a jsem tady. V Litvínově jsem byl dva a půl roku a vážil jsem si působení v extralize. Byl jsem tam spokojený. Na podzim jsem ale odehrál jen dvanáct zápasů i kvůli zranění na začátku sezóny.

Proč jste si vybral právě Slavii?

Byla to logická volba. S týmem jsem v letech 2008-2010 získal mistrovský titul, stříbro i bronz v extralize. Proto návrat do Slavie, kde jsem už některé kluky znal a s dalšími se potkal poprvé, ale ani v tom není problém. Těší mě, že se nám momentálně daří.

Můžete porovnat extraligu a WSM ligu?

V nejvyšší soutěži se hraje trošku jiný hokej. Spíš se dodržuje taktika, týmy jsou v tomto směru vyspělejší. Takže asi takhle bych to charakterizoval.

Co říkáte na aktuální výsledky Slavie?

Jsme rádi za každý bod. V Ústí nad Labem jsme vybojovali tři, proti Karlovým Varům dva. Když budeme často bodovat, mohli bychom se udržet v první čtyřce.

Ve Slavii působí i útočník Zdeněk Doležal.

Je to jenom shoda jmen. Nikdo si nás ale neplete.

A jak je na tom z hokejové stránky váš bratr a taky útočník Tomáš Doležal?

Na začátku sezóny nic neměl, čekal na angažmá. Pak šel do prvoligového Přerova. Po Novém roce se potkáme v roli soupeřů (úsměv).

Do výčtu chybí ještě váš otec, bývalý reprezentant a současný kouč Jiří Doležal starší. V extralize vedl před několika lety Chomutov. Co dělá nyní?

Otec je stejně jako já ve Slavii, kde trénuje mladší dorost.