"Chtěl bych Mírovi za naši spolupráci poděkovat, odvedl tu výbornou práci, vždy dokázal tým namotivovat. Letos to na ledě nebylo ideální, ale to je sport," řekl klubovému webu jednatel Vladimír Evan. Ústí nad Labem vyšlo pětkrát za sebou neprázdno a je po 38. kole v tabulce dvanácté se ztrátou 11 bodů za osmičku pro play off.

Přestože informoval klub o svém plánované odchodu v úterý, vedl tým ještě proti Kadani. "Nechtěli jsme, aby se to před zápasem s Kadaní dozvěděli hráči a nyní to budeme řešit. Hned ve čtvrtek ráno to na sezení jednatelů budeme probírat," doplnil Evan.

Mach převzal tým v říjnu 2014 po Milanu Skrbkovi a jeho největším úspěchem bylo 4. místo v sezoně 2015/16. "Chtěl bych poděkovat ústeckým fanouškům. Fandili nám i v době, kdy se nám nedařilo. Klub má fantastické příznivce," uvedl Mach.

Rád bude vzpomínat na play off z roku 2016. "Vyřadili jsme Kladno ve čtvrtfinále, následně jsme si zahráli semifinále s Jihlavou. To bylo fantastické. Tehdy na play off chodilo na stadion přes pět tisíc diváků, bylo téměř plno, to mě bude hřát u srdce. Tento úspěch dávám na stejnou úroveň jako postup do extraligy na jaře 2007, kdy jsem byl u týmu asistentem s Vláďou Evanem. Jsou to parádní vzpomínky," dodal Mach.