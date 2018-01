Exústecký trenér Mach střídá v Nových Zámcích Lubinu

Mach přijal nabídku ze slovenské nejvyšší soutěže, kde nově povede celek HC Nové Zámky. Na střídačce nahradí svého českého kolegu Ladislava Lubinu, který byl po pátečním zápase odvolán. Někdejší útočník Lubina předtím trénoval mj. i Pardubice, Kometu Brno, Slavii Praha.

„Pan Mach míří do extraligy," oznámil už ve středu večer jednatel ústeckého prvoligového klubu Vladimír Evan. Podotkl, že nový Machův zaměstnavatel chystá změnu kouče, ke které podle Evana dojde v pátek večer. Jak se posléze ukázalo, byla to pravdivá informace. Už ve středu se vyrojily spekulace, kde by k rošádě mohlo dojít, a nakonec z toho vzešla v Machově trenérském přestupu opravdu extraliga, ale slovenská! Spolu s ním odchází do Nových Zámků ústecký obránce Patrik Husák, který patřil k oporám severočeského celku ve WSM Lize.

Mach si odbude premiéru v novém působišti už v neděli proti Zvolenu.