Jágr nastoupí proti Nedvědovi. Dohromady jim je 92 let

Vzpomínka na staré časy. Jágr odehraje po návratu z NHL svůj první zápas, Nedvěd naskočí po delší době, kariéru ukončil po sezóně 2013/2014. V neděli vystoupá jeho dres s číslem 93 před utkáním Liberce se Spartou pod strop arény. V dresu Benátek si i kvůli Jágrově účasti ještě jednou prožije zápasové vytížení. V týdnu lyžovačka na horách, v neděli brusle a hokejka.

„Byla by to pěkná rozlučka, Petr myslím žádnou neměl. Nebo mě tedy nepozval, to by mě mrzelo ještě víc. V sobotu si může zahrát, v neděli mu vyvěsí dres a v pondělí může zpátky na lyže. Myslím, že by to bylo perfektní rozloučení. Petr si to zaslouží," řekl k sobotnímu duelu Jágr.